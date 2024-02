‘Relações especiais’: Putin presenteia Kim Jong-un com limousine de luxo

O Kremlin comunicou nesta terça-feira, 20, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, presenteou Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, com uma luxuosa limusine Aurus de fabricação russa. Moscou afirmou que o gesto foi um sintoma das “relações pessoais especiais” entre os mandatários, e ocorre após uma aproximação entre as duas nações, párias perante a comunidade internacional, com o fornecimento de armas norte-coreanas ao governo russo no contexto da guerra na Ucrânia.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Kim se apaixonou pelo carro durante uma viagem ao leste da Rússia em setembro do ano passado. Na ocasião, Putin exibiu uma das limousines blindadas pretas que ele usa ao líder norte-coreano em uma visita ao Cosmódromo Vostochny e, quando os dois se sentaram no veículo, Kim “pareceu gostar” do que viu.

“Quando o chefe da RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte] estava no cosmódromo de Vostochny, ele olhou para este veículo, Putin mostrou-o pessoalmente e, como muitas pessoas, Kim gostou do carro”, disse Peskov, quando questionado sobre o presente durante uma coletiva de imprensa.

“Por isso foi tomada esta decisão. A Coreia do Norte é nossa vizinha, nossa vizinha próximo, e continuaremos, a desenvolver as nossas relações com todos os vizinhos, incluindo a Coreia do Norte”, completou ele.

De acordo com o site da montadora, o carro é o primeiro sedã de luxo completo da Rússia. É também o carro presidencial de Putin.

Eixo dos párias

A Rússia fortaleceu os laços com a Coreia do Norte, bem como com outros países hostis aos Estados Unidos, a exemplo do Irã, desde o início da guerra contra a Ucrânia – relações que são fonte de preocupação para o chamado mundo ocidental.

Washington acusou Pyongyang de fornecer granadas de artilharia e mísseis a Moscou, que teriam sido usados na Ucrânia. Tanto o governo russo quanto o norte-coreano negaram as alegações, mas se comprometeram abertamente no ano passado a aprofundar as relações militares.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, informou que a limusine de fabricação russa foi entregue pela Rússia aos principais assessores de Kim em 18 de fevereiro. Também segundo a KCNA, a irmã do líder norte-coreano, Kim Yo-jong, “transmitiu cortesmente os agradecimentos de Kim Jong-un a Putin ao lado russo, dizendo que o presente serve como uma demonstração clara das relações pessoais especiais entre os líderes”.

Violação de sanções da ONU

Diante da notícia, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul afirmou estar monitorando de perto a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte. Além disso, alertou que o presente violou resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que estabeleceram sanções contra Pyongyang devido ao desenvolvimento perigoso de seu programa nuclear.

“As sanções do Conselho de Segurança à Coreia do Norte proíbem direta ou indiretamente o fornecimento, venda ou movimentação de todos os veículos de transporte internacionalmente classificados como Código HS 86 a 89, independentemente da sua origem, para a Coreia do Norte, incluindo carros de luxo”, disse o porta-voz do ministério, Lim Soo-suk, em coletiva de imprensa.

Acredita-se que Kim seja um ávido entusiasta de automóveis e tenha uma grande coleção de veículos estrangeiros de luxo – provavelmente contrabandeados, devido às restrições das sanções. Ele já foi visto em limousinis Maybach e Mercedes, um Rolls-Royce Phantom e um utilitário esportivo Lexus.