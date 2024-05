Rei Charles não encontrará príncipe Harry por ‘agenda cheia’

O príncipe Harry desembarcou em Londres nesta terça-feira, 7, mas não vai se encontrar com seu pai, o rei Charles III, por conta da agenda lotada do monarca, de acordo com um porta-voz de Harry.

“O duque, é claro, entende a agenda de compromissos e várias outras prioridades de seu pai e espera vê-lo em breve”, afirmou o porta-voz de Harry.

A última viagem do duque à Inglaterra aconteceu em fevereiro, quando ele visitou seu pai após o monarca ser diagnosticado com um tipo não especificado de câncer. Ele e sua esposa, Meghan Markle, se afastaram da família real desde que abandonaram seus cargos reais e foram morar em Los Angeles, em março de 2020.

O duque de Sussex viajou para sua terra natal para comparecer a uma série de eventos de comemoração do décimo aniversário dos Jogos Invictos, torneio esportivo internacional criado por Harry e destinado a militares que sofreram ferimentos durante combates.

“Juntos, criamos um legado que transcende os esportes; uma comunidade que abraça a compaixão, o respeito e a crença inabalável no poder do espírito humano”, disse Harry sobre os Jogos Invictos.

O Palácio de Buckingham disse que não vai comentar assuntos relacionados à Harry e que a agenda do rei será organizada de maneira que não causasse quaisquer riscos à sua saúde.