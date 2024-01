Rei Charles é hospitalizado para tratamento de próstata

O Palácio de Buckingham informou que rei Charles III, do Reino Unido, foi internado nesta sexta-feira, 26, para realizar um tratamento após detectar um aumento da sua próstata.

O procedimento será realizado no hospital privado London Clinic, em Marylebone, no centro de Londres, onde Kate, a Princesa de Gales, foi operada na semana passada. A mídia local informou que o rei visitou sua nora na manhã desta sexta-feira, antes do tratamento programado.

Ainda não se sabe quanto tempo o rei Charles, de 75 anos, permanecerá no hospital. De acordo com a BBC, a rainha Camilla foi vista com o monarca quando ele chegou ao hospital.

Serviço real

Charles tornou pública sua condição de saúde como forma de incentivar que outros homens examinem suas próstatas. Após a divulgação, o site do NHS, espécie de SUS britânico, viu um aumento nas pesquisas sobre próstatas aumentadas, uma preocupação bem recebido por médicos e instituições de caridade.

Um comunicado do Palácio de Buckingham disse que o rei estava “encantado ao saber que o seu diagnóstico teve um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública”, além de agradecer aos súditos que enviaram “boa sorte”.

“Procedimento corretivo”

O palácio revelou o plano para o rei realizar um “procedimento corretivo” para o aumento da próstata na semana passada. Na quinta-feira 25, ele viajou de Sandringham para Londres para fazer a operação.

De acordo com o NHS, um problema benigno da próstata, que não é canceroso, é comum em homens mais velhos. Cerca de um em cada três homens com mais de 50 anos apresenta alguns sintomas de aumento da próstata, uma glândula localizada logo abaixo da bexiga.

O tratamento médico não é complexo, portanto, não exige quaisquer mudanças constitucionais no papel do rei como chefe de Estado. Buckingham informou que não haverá necessidade de “conselheiros de Estado” que possam substituir um monarca gravemente doente.

Saúde da realeza

O rei está sendo tratado no mesmo hospital onde sua nora, a princesa Kate, passou por uma “cirurgia abdominal” na semana passada. Quando ela sair do hospital, espera-se que passe vários meses se recuperando em casa, em Windsor. Isso significa que a princesa não participará de nenhuma função oficial até depois da Páscoa.

Também nesta semana, revelou-se que Sarah Ferguson, a Duquesa de York, foi diagnosticada com melanoma maligno, uma forma de câncer de pele. A doença foi descoberta durante o tratamento de seu câncer de mama, diagnosticado no ano passado.

