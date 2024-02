Rei Charles dorme em ‘tenda de oxigênio’ para aliviar doença, diz biógrafa

Lançada no início deste ano, a biografia “My Mother and I”, de Ingrid Seward, revela detalhes sobre a complicada relação do rei Charles III com sua mãe, a rainha Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022. Em um dos trechos, a autora revela um fato curioso sobre o monarca: para amenizar problemas de sinusite, que enfrenta há anos, ele dorme em uma tenda de oxigênio.

“Ele não tem simpatia por doenças triviais e enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio”, contou a autora. “A fadiga ou o excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo que não esteja se sentindo bem”.

A tenda de oxigênio, uma caixa de acrílico com abertura no pescoço que se encaixa na cabeça do paciente, é normalmente usada em pacientes prematuros e recém-nascidos com problemas respiratórios, ou até mesmo quando se deseja aumentar a concentração de oxigênio no corpo com umidificação. Embora seja utilizado em sua maioria em bebês, o tratamento também pode ser feito em adultos.

Luta contra o câncer

Além da sinusite, o monarca foi diagnosticado com câncer no início do mês. Segundo o Palácio de Buckingham, o tumor foi identificado após o monarca passar por uma cirurgia para corrigir uma hiperplasia benigna da próstata.

O documento disponibilizado não identificou o estágio e tipo de câncer. O rei já iniciou o tratamento para regular a doença de forma ambulatorial, ou seja, não precisou ser internado.