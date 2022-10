Rei Charles deveria participar de cúpula do clima, diz enviado dos EUA

O enviado especial dos Estados Unidos para o clima , John Kerry, disse nesta sexta-feira, 21, que o rei Charles III deveria reconsiderar sua decisão de não ir à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudança Climáticas, a Cop 27, no Egito.

Em entrevista à BBC, o funcionário do governo americano disse que seria “fantástico” se o monarca pudesse comparecer, acrescentando que ele tem sido um “ótimo líder nessa questão”. Enquanto ainda era príncipe de Gales e herdeiro ao trono, Charles planejava ir à conferência, mas mudou de ideia depois de se tornar rei e decidiu seguir o conselho da ex-primeira-ministra Liz Truss, que afirmou que a conferência não ia de encontro com os planos do governo.

Kerry disse que, em última análise, caberá a “qualquer governo que esteja no lugar” tomar a decisão de participar da conferência climática, que acontece de 6 a 18 de novembro. A fala é uma referência à renúncia de Truss na quinta-feira 20.

Antes de assumir o trono, após a morte da rainha Elizabeth II, Charles passou décadas fazendo campanha por causas ambientais. No entanto, o monarca britânico agora é obrigado a permanecer politicamente neutro.

“Eu não considero a defesa climática um ato político. É uma questão genérica, de base, existencial para o mundo, e sua liderança tem sido muito importante”, ponderou o americano.

Em novembro do ano passado, ainda como príncipe, Charles viajou ao Egito com a bênção do governo para instar o governo egípcio a aumentar seus esforços para combate às mudanças climáticas. Na ocasião, ele se encontrou com o presidente Abdul Fattah al-Sissi.

Neste ano, os papéis se inverteram e é Cairo quem alerta ao Reino Unido para não retroceder na agenda climática global após o anúncio de que Charles não irá comparecer.

Por fim, Kerry também disse os Estados Unidos estão preocupados com vários países que parecem correr o risco de reverter seus compromissos climáticos e que notou o que chamou de “decisões que levantaram algumas questões” do atual governo.

