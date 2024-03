Reeleito, Putin diz que área anexada da Ucrânia pertence à nova Rússia

Durante um comício realizado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 18, para comemorar a sua reeleição e o 10º aniversário da anexação da Crimeia ao território russo, o chefe de Estado declarou que o Donbas, território ucraniano parcialmente ocupado pelas forças russas, já faz parte da “Nova Rússia”. Em seu discurso, Putin também prometeu construir uma ferrovia na Ucrânia ocupada, comentando que habitantes destas regiões já “declararam o seu desejo de regressar às suas famílias nativas”.

No evento realizado na Praça Vermelha, em Moscou, que contou com apresentações de banda e celebridades pró-Kremlin, Putin disse que a nova linha ferroviária vai ligar a cidade Rostov-on-Don à Crimeia e vai passar pela Ucrânia ocupada. De acordo ele, a linha de Rostov para a cidades de Donetsk, Mariupol e Berdyansk já foi restaurada, e agora vai crescer para cidade portuária anexada de Sebastopol. Para o presidente, a ferrovia vai ser uma “estrada alternativa” conectada à Rússia.

“É assim que juntos, de mãos dadas, seguiremos em frente. Isto é o que – não em palavras, mas em ações – nos torna realmente mais fortes”, disse às milhares de pessoas reunidas na Praça Vermelha.

Dez anos da anexação

A anexação da Crimeia a Rússia ocorreu em 2014, quando as forças do país invadiram a península. Em 2018, uma ponte que liga o continente russo ao território anexado foi inaugurada, mas foi atacada e fechada duas vezes desde o início da guerra na Ucrânia. Durante o discurso, Putin reiterou que a região é um “território estrategicamente importante” e também o orgulho do país.

“Ao longo de décadas, eles carregaram fé na sua pátria. Eles nunca se separaram da Rússia e foi isso que permitiu que a Crimeia regressasse à nossa família comum”, declarou.

Recém-eleito pela quinta vez, com 87% dos votos em um pleito cuja legitimidade foi questionada pela comunidade internacional, Putin estava acompanhado no evento pelo segundo colocado, Nikolai Kharitonov, e o terceiro colocado, Vladislav Davankov, que também celebraram o aniversário da anexação da Crimeia, parabenizando o povo russo pela “conquista”.