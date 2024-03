Recado para Putin? Fotos de Macron lutando boxe causam furor nas redes

O presidente da França, Emmanuel Macron, divulgou na terça-feira 19 fotos de si mesmo praticando boxe, que incendiaram a internet ao longo dos dois últimos dias. As imagens em preto e branco, em que o chefe de Estado exibe os bíceps enquanto atinge um saco de pancadas, logo renderam-lhe comparações a Rocky Balboa, boxeador vivido por Sylvester Stallone no filme de 1976, ao mesmo tempo que o jornal francês Nice-Matin disse que as imagens transmitem uma mensagem de “virilidade máxima” – que traz à mente as fotos do presidente russo, Vladimir Putin, sem camisa, praticando judô ou andando a cavalo.

Foi justamente esse paralelo que mais chamou a atenção dos internautas, que questionaram o momento que se seu fotógrafo oficial, Soazig de la Moissonnière, as divulgou: logo após Macron lançar um apelo à Europa para intensificar a sua resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia. No final de fevereiro, ele disse não descartar a possibilidade de nações europeias enviarem soldados para lutar ao lado de Kiev.

“Virilidade neopopulista”

Nas redes sociais, o professor de história da Universidade de Lorraine, na França, Éric Anceau disse que os retratos do presidente Macron fazem parte de uma corrente maior de líderes que tentam usar sua força física para enviar uma mensagem ao mundo.

“Não sei se (as fotos) foram retocados ou não, e não importa. O que sei, porém, é que fazem parte do virilismo neopopulista de que hoje gostam alguns líderes, a começar pelo mestre do género (até agora) Vladimir Putin”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

Continua após a publicidade

Putin já foi fotografado pescando, atirando e andando a cavalo sem camisa. Também divulgou fotos suas jogando hóquei no gelo e derrotando oponentes no judô.

Brigitte Macron, a esposa do presidente francês, revelou no ano passado, numa entrevista à revista Paris Match, que seu marido luta boxe duas vezes por semana, e que já posou com luvas de boxe para promover a prática de exercícios antes dos Jogos Olímpicos de Paris deste ano.