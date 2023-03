Quinze anos depois, jornalista que jogou sapato em Bush não se arrepende

O jornalista iraquiano Muntazer al-Zaidi ficou conhecido depois de atirar seus sapatos contra o então presidente americano George W. Bush em uma entrevista coletiva em 2008, motivado pelo que disse ser ira pela invasão ao Iraque, em 2003. Quinze anos depois do episódio, em entrevista à agência de notícias Reuters, publicada nesta terça-feira, 14, ele disse não ter arrependimentos sobre o incidente.

“As mesmas pessoas que entraram 20 anos atrás com os ocupantes ainda estão no comando, apesar de falhas e corrupção. Os Estados Unidos sabem muito bem quem trouxe esses pseudopolíticos”, disse à Reuters.

Indignado com as acusações de corrupção, o jornalista atirou seu calçado em Bush durante uma entrevista coletiva no Palácio Republicano de Bagdá, no Iraque, em dezembro de 2008. Em seguida, gritou “este é um beijo de despedida do povo iraquiano, seu cachorro!”.

Al-Zaidi foi condenado a três anos por agressão a um líder estrangeiro, mas teve a pena reduzida para apenas um ano. O iraquiano foi liberado da prisão com seis meses de pena cumpridos por bom comportamento. Na época, ele afirmou que foi torturado no período de detenção e disse que sua resposta a Bush tinha como causa os “muitos, muitos massacres” que ocorreram em seu país por forças americanas.

O jornalista, que migrou para o Líbano depois da prisão, tentou uma vaga no Parlamento do Iraque em 2018. A sua candidatura, no entanto, fracassou.

Al-Zaidi relatou à Reuters que segue, mesmo que fora do meio político oficial, na sua luta contra a corrupção por sentir a “amargura ao ver a dor das pessoas 24 horas por dia”.

