Quem são os dois novos cardeais brasileiros anunciados pelo Papa Francisco

O Papa Francisco anunciou neste domingo, 29, os nomes de 21 novos cardeais que serão criados no Consistório, reunião de cardeais que dão suporte ao pontífice em suas decisões, em 27 de agosto. Dentre os escolhidos, estão dois brasileiros: Dom Leonardo Ulrich Steiner, Arcebispo Metropolitano de Manaus, e Dom Paulo Cezar Costa, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Brasília.

Índia, Timor Leste, Colômbia, Paraguai e Mongólia também tiveram representantes anunciados. “Rezemos pelos novos cardeais para que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de Bispo de Roma para o bem de todo o fiel Povo Santo de Deus”, clamou o Papa ao fim de celebração desde domingo, quando a Igreja Católica relembra a Ascensão do Senhor, de acordo com o Vaticano News.

Arcebispo de Brasília desde outubro de 2020, Dom Paulo Cezar Costa utilizou a primeira declaração pública após a escolha do pontífice para pedir que candidatos nas eleições de outubro foquem nos “problemas reais” dos brasileiros, e não em “discussões ideológicas”.

“Oxalá os nossos políticos, ao invés de ficarem discutindo ideologia, discutam verdadeiramente o bem do nosso amado povo. Olhem para os problemas reais da vida do nosso amado povo. Oxalá que essa eleição que tenhamos pela frente não seja tanto de discussões ideológicas, mas seja de olhar os reais problemas da vida do nosso povo, os reais problemas da vida da sociedade brasileira e apresentarem propostas concretas para o bem da vida do nosso povo, para os problemas reais da vida da nossa sociedade”, disse. O religioso afirmou ainda que não havia sido informado previamente sobre a escolha do papa e estava acompanhando a oração dominical de Francisco quando ouviu seu nome entre os 21 novos cardeais que serão oficializados em agosto.

Dom Paulo Cezar Costa nasceu em Valença (RJ) e recebeu a ordenação sacerdotal em 1992. Teve atuação acadêmica e já foi professor titular, coordenador e diretor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Nomeado Arcebispo Metropolitano de Manaus pelo Papa Francisco em 2019, Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu em Forquilhinha (SC) em 6 de novembro de 1950 e foi ordenado sacerdote em 1978. Entre 2011 e 2019, foi secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em abril deste ano, foi nomeado pela presidência da CNBB como presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia.

