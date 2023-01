Queda de helicóptero mata ministro do Interior ucraniano e mais 17 pessoas

Pelo menos 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, Denys Monastyrsky, outros altos funcionários e várias crianças morreram nesta quarta-feira, 18, depois que seu helicóptero caiu em um jardim de infância nos arredores da capital ucraniana, Kiev.

Vários alunos da escola em Brovary, um subúrbio da capital, ficaram feridos depois que o helicóptero atingiu o telhado do prédio. Autoridades ucranianas não indicaram a causa do acidente e não houve nenhum comentário imediato da Rússia, que há 11 meses trava uma guerra no país.

Monastyrsky, responsável pela polícia e segurança na Ucrânia, é o oficial ucraniano de mais a alto nível morrer desde o início da guerra. O chefe da polícia nacional, Ihor Klymenko, disse que Monastyrsky foi morto junto com seu vice-ministro, Yevhen Yenin, o secretário de Estado, Yuriy Lubkovych, e outros funcionários graduados do ministério.

The death toll is rising after the helicopter of Ukraine's Emergency Service crashed near the kindergarten in Brovary, northeastern suburb of Kyiv

17 people got killed, including 2 kids, the head of Kyiv Oblast Administration Kuleba reports.

