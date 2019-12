Queda de avião no Cazaquistão deixa 12 mortos e 17 em estado grave

Um avião comercial com quase 100 pessoas a bordo caiu nesta sexta-feira, 27, pouco depois de decolar na cidade de Almaty, no Cazaquistão. O acidente deixou pelo menos 12 mortos.

A aeronave, um Fokker-100 da companhia local Bek Air, caiu às 7h22 (22h22 de quinta-feira 26, em Brasília), 17 minutos após a decolagem no aeroporto de Almaty.

Com pelo menos 98 pessoas a bordo, incluindo cinco membros da tripulação, o voo seguia de Almaty ao norte para a capital Nursultan, conhecida como Astana até março, quando foi rebatizada em homenagem ao presidente Nursultan Nazarbayev, que se despedia do cargo após quase três décadas no poder.

Pelo menos 12 mortes foram anunciadas até as 9h00 de Brasília. Oito pessoas, incluindo o piloto do avião, Marat Muratbaiev, morreram no momento do desastre, duas enquanto recebiam atendimento médico no aeroporto e duas no hospital.

Publicidade

De acordo com o ministério da Saúde, 53 vítimas estão hospitalizadas, incluindo nove crianças. Dentre essas, dezessete estão em condição de “extrema gravidade”, informaram autoridades do aeroporto de Almaty.

Segundo as mesmas fontes, a aeronave “bateu na pista duas vezes antes de decolar e se inclinou para a direita no momento em que o trem de pouso era retirado”. De acordo com o canal estatal Khabar 24, a casa atingida pelo avião estava vazia.

O vice-primeiro-ministro cazaque, Roman Sklyar, confirmou que o avião bateu na pista na decolagem “por causa de um erro do piloto ou por um problema técnico”. As caixas pretas foram encontradas.

O ministério do Interior abriu uma investigação por “infração das regras de segurança e de exploração de um meio de transporte aéreo”.

Publicidade

Companhia aérea de baixo custo

A Bek Air se descreve em seu site como a primeira companhia aérea de baixo custo do Cazaquistão. O ministério da Indústria indica que a empresa tem uma frota de sete Fokker-10, um avião de médio alcance de fabricação holandesa.

O governo cazaque determinou que as aeronaves da companhia permaneçam em terra durante a investigação do acidente.

Em março de 2016, um Fokker-100 da Bek Air com 116 pessoas a bordo fez um pouso de emergência no aeroporto de Nursultan por um problema técnico. Nenhuma pessoa ficou ferida.

(Com AFP)