‘Que venham os memes’: Scholz volta à ativa com tapa-olho após acidente

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, postou uma fotografia nas redes sociais utilizando “um tampão de pirata” e com alguns ferimentos visíveis no rosto nesta segunda-feira, 4. Segundo um porta-voz do governo, os machucados foram causados por um “pequeno acidente desportivo”.

Scholz sofreu uma queda no último sábado, 2, enquanto corria em um parque. O chanceler tinha vários eventos marcados em Hesse, região central da Alemanha, que precisaram ser cancelados durante o final de semana. Os compromissos dessa semana, porém, não vão ser afetados.

Nas redes sociais, Scholz apareceu bem-humorado fazendo piadas sobre sua nova “aparência de pirata”, que deve permanecer durante algumas semanas.

“Estou ansioso por ver os memes”, brincou Scholz, agradecendo as várias mensagens de melhoras. “Parece pior do que é.”

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1698627434508063228

Continua após a publicidade

A publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, já coleciona mais de 20 mil curtidas e diversos comentários. Como o chanceler previu, muitos usuários começaram a fazer memes e brincadeiras com a situação.

Diversos comentários com referências a filmes de pirata e montagens com a foto do chanceler também movimentaram as redes na manhã desta segunda-feira.

I'm here to supply the memes 😆 pic.twitter.com/SmQZ8UdVB8 — TheÐogeGlory (@GloryDoge) September 4, 2023

Continua após a publicidade

+ Alemanha revela projeto de lei para legalizar a maconha

O governo também quis tranquilizar a população que estava preocupada com a saúde do chanceler.

“Ele está bem dadas as circunstâncias. Acabamos de publicar uma foto nas redes sociais para que todos se possam acostumar com sua aparência nas próximas semanas. Ele estava de bom humor esta manhã, ainda que um pouco machucado, mas vai participar em todos os compromissos que estão agendados”, disse Steffen Hebestreit, porta-voz do governo.

Continua após a publicidade