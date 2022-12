Quais foram os vídeos mais vistos no YouTube no mundo em 2022

O YouTube divulgou nesta quinta-feira, 1, quais foram os vídeos mais assistidos na plataforma em 2022 em diversos países, como Brasil, Reino Unido e Estados Unidos.

Liderando o ranking brasileiro está o debate presidencial na Band, que teve quase quatro horas de duração e foi visto 14 milhões de vezes. O segundo vídeo mais assistido pelos brasileiros foi a partida entre Corinthians e Palmeiras, durante a sexta rodada do Campeonato Paulista de futebol, com 13 milhões de visualizações.

O ranking contabilizou os números de visualizações de vídeos publicados neste ano entre 1 de janeiro e 30 de outubro de 2022 e não foram considerados os shorts (vídeos curtos em formato vertical para rivalizar com o Tik Tok), trailers de filmes, vídeos de músicas, podcasts e vídeos infantis.

+ Com Central de Anúncios, Google permitirá customização de propagandas

Completando o pódio brasileiro está “Coloquei 100 Milhões de Orbeez no Quintal do Meu Amigo”, do MrBeast Brasil, canal do maior youtuber da atualidade com legendas para o público brasileiro, assistido mais de 11 milhões de vezes.

Já no Reino Unido, o conteúdo que mais atraiu a atenção dos usuários foi o momento em que o ator Will Smith dá um tapa no rosto do comediante Chris Rock durante apresentação da cerimônia do Oscar, com 103 milhões de visualizações.

O vídeo, publicado pelo jornal britânico The Guardian, rapidamente se tornou viral e ganhou a atenção da mídia mundial, com uma série de figuras públicas se posicionando a favor ou contra a ação. Na ocasião, Chris Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa do ator.

O clipe viralizou não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo, tendo ficado em segundo lugar na lista dos Estados Unidos, atrás apenas do vídeo “so long nerds”, do canal Technoblade, visto por mais de 87 milhões de pessoas. O conteúdo é uma mensagem deixada pelo youtuber à comunidade, que foi lida por seu pai. Alex morreu aos 23 anos doze meses depois de ter sido diagnosticado com um câncer.

