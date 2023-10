Putin leva ‘maleta nuclear’ da Rússia em visita à China

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, protagonizou imagens raras nesta quarta-feira 18, em que saiu de uma reunião com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim, acompanhado por seguranças e dois oficiais da marinha russa, ambos uniformizados e cada um com uma “maleta nuclear”, que pode ser usada para comandar um ataque atômico.

As pastas estão sempre com Putin, mas geralmente não são filmadas com tanta facilidade. Elas são conhecidas como “Cheget”, em referência ao Monte Cheget, nas montanhas do Cáucaso.

Putin, is clearly over the moon, running around with his best friend, Xi, in China, accompanied by officers carrying the so-called nuclear briefcase which can be used to order a nuclear strike.

Russia's nuclear briefcase is traditionally carried by a naval officer. Known as the… pic.twitter.com/H2gQsarr7q

