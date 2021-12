Putin diz que dirigiu táxi para sobreviver após queda da União Soviética

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que teve de trabalhar como motorista de táxi após o colapso da União Soviética e definiu a queda do regime como o fim da “Rússia histórica”.

Putin, que foi um agente do serviço secreto de inteligência, lamentou o fim do governo soviético e afirmou que a desintegração continua sendo uma tragédia para a maioria dos cidadãos há 30 anos.

Os comentários foram relatados pela agência de notícias estatal e fazem parte de um novo documentário sobre a história recente da Rússia. O atual presidente nunca escondeu o seu apreço pela União Soviética e já chegou a se referir ao seu colapso como “o maior desastre geopolítico do século”.

O chefe de Estado demonstra frequente preocupação sobre as ambições por parte da OTAN e do Ocidente com os países que fizeram parte do regime, inclusive exigindo formalmente que a Aliança rejeite uma decisão de 2008 de abrir suas portas para a Geórgia e a Ucrânia.

O fim da União Soviética, em 1991, trouxe um período de enorme instabilidade econômica que mergulhou grande parte da população na pobreza e na miséria, à medida que a Rússia fazia a transição para um governo capitalista.

Nesse contexto, Putin revelou que precisou trabalhar como motorista de táxi para complementar sua renda.

“Às vezes, eu precisava ganhar um dinheiro extra. É desagradável falar sobre isso, mas infelizmente era o caso”, disse ele em trecho do documentário.