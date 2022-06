Putin: Belarus pode exportar grãos da Ucrânia se sanções forem retiradas

Giro VEJA - sexta, 3 de junho

A polêmica entre os magistrados e a capa de VEJA sobre a importância do processo de privatizações no Brasil são os destaques do dia

A decisão do ministro Kássio Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini, acirrou as tensões dentro do Supremo Tribunal Federal