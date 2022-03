Tereza Cristina pede exclusão dos fertilizantes do regime de sanções

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina pediu a exclusão dos fertilizantes do regime de sanções adotado contra à Rússia e Belarus por causa da guerra contra a Ucrânia. É que o conflito impactou as exportações do insumo, indispensável à produção agrícola.

Tereza Cristina justificou o pedido afirmando que, ao reprimir o comércio de fertilizantes, a medida afeta a produtividade do campo e ameaça a segurança alimentar, especialmente de países mais vulneráveis.

A declaração de Tereza Cristina ocorreu nessa quarta-feira, 16, durante a participação em uma reunião virtual com o diretor-geral da FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, Qu Dongyu.

Segundo a ministra brasileira, o estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido somente até outubro. O país é o quarto consumidor global do insumo. 80% do que é usado na produção nacional vem de fora do país. E desse total, 25% dos fertilizantes é exportado da Rússia.

Com Agência Brasil