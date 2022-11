PT britânico manda mensagem ao PT do Brasil: ‘Lula não pode lutar sozinho’

Líder do Partido Trabalhista do Reino Unido e da oposição na Câmara de 2015 a 2020, o parlamentar Jeremy Corbyn saudou nesta terça-feira, 1, a vitória nas eleições brasileiras de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Em artigo publicado na revista Tribune, tradicionalmente ligada à esquerda britânica, o político ressaltou, no entanto, que Lula não pode lutar sozinho, e que precisa de apoio de movimentos de base após uma ‘vitória curta sobre uma extrema-direita bem financiada e profundamente intolerante”.

“Uma vitória formal nas urnas é apenas o começo (…). Lula não resistirá uma onda sozinho, ele precisará do apoio contínuo daqueles que forjaram laços comuns para além da arquitetura eleitoral”, escreveu, ressaltando que sem apoio de movimentos sociais, como o MTST, MST e APIB, a campanha do petista não teria decolado.

+‘Brasil é grande demais para ser relegado a pária no mundo’, diz Lula

“Como o próprio Lula reconheceu em seu discurso de vitória, este não foi um triunfo para ele. Foi um triunfo para um ‘movimento democrático formado além de partidos políticos, interesses pessoais e ideologias’. Lua venceu com o apoio da coalizão de partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais – partidos, sindicatos e movimentos que reuniram milhões de trabalhadores, indígenas e comunidades marginalizadas”, disse.

No domingo, logo após a confirmação do resultado eleitoral brasileiro, Corbyn já havia usado suas redes sociais para comentar sobre o pleito.

“Esta é uma vitória pela justiça social, direitos indígenas e o futuro da humanidade. A luta global por igualdade, democracia e paz segue em frente. O triunfo de lula prova que, juntos, podemos vencer”, disse o parlamentar.

Congratulations to @LulaOficial on winning Brazil's historic election.

This is a victory for social justice, Indigenous rights and the future of humanity.

The global struggle for equality, democracy and peace goes on. Lula's triumph proves that, together, we can win.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 30, 2022