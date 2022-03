Protesto contra a guerra reúne carrinhos de bebê em Lviv, na Ucrânia

Um protesto de ativistas reuniu 109 carrinhos de bebê no centro da cidade de Lviv, na Ucrânia, com o objetivo de homenagear as crianças vítimas da guerra com a Rússia. Por estar localizada no oeste ucraniano, a cidade de tem sido local de refúgio para aqueles que estão fugindo do confronto, que pouco a pouco avança em direção à região.

De acordo com as autoridades do país, 130 crianças ficaram feridas desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, sendo que 109 vieram a óbito, e 439 escolas foram alvos de bombardeios.

Segundo dados das Nações Unidas, 816 mortes de civis foram confirmadas até o momento, sendo pelo menos 58 crianças. Ao mesmo tempo, fontes do governo ucraniano apontam que esse número ultrapassa os 2.000.

“A maioria das mortes foi causada pelo uso de armas explosivas com ampla área de impacto, como mísseis, sistemas de lançamento de foguetes e ataques aéreos. É provável que os números reais sejam consideravelmente mais altos, principalmente pelo fato que alguns relatórios foram adiados devido à hostilidades e outros aguardam confirmação”, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

O número de refugiados também cresceu nos últimos dias. Desde o início da guerra, mais de 3,2 milhões de ucranianos deixaram o país e a maioria deles foi em direção à Polônia, de acordo com dados da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR). Além disso, outros 6,5 milhões de ucranianos deixaram suas casas em direção a outras regiões dentro do país.

A agência prevê que, caso o conflito se estenda por mais tempo, o número total de refugiados pode chegar a mais de 4 milhões de pessoas, e o número de deslocados internos pode ultrapassar os 6,7 milhões.

