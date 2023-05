Proteção ambiental e futebol: a primeira reunião de Lula no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira, 19, com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, a primeira de sete reuniões bilaterais marcadas durante viagem ao Japão, onde participa como convidado da cúpula do G7.

Segundo o Palácio do Planalto, o encontro durou cerca de trinta minutos e foi usado em grande parte para destacar prioridades na área da proteção do meio ambiente e da biodiversidade.

Em Hiroshima, na primeira reunião bilateral de uma série de encontros que teremos no Japão. Conversei pela 1º vez com o primeiro-ministro da Austrália, @AlboMP. Desde 2018 não havia encontro entre nossos países. Falamos sobre a ampliação das relações Brasil – Austrália, a Copa do… pic.twitter.com/3Jq0pOS86f — Lula (@LulaOficial) May 19, 2023

Lula, segundo comunicado, teria mencionado os investimentos australianos na produção de hidrogênio verde no estado do Ceará que, segundo ele, complementam a matriz energética brasileira, que “já é bastante limpa”. Albanese, por sua vez, ressaltou a importância da eleição de Lula em 2022, especialmente em relação à defesa do meio ambiente.

It was wonderful to meet President @LulaOficial for the first time today. And to say congratulations in person for Brazil’s 2024 G20 presidency. pic.twitter.com/wTBEyXBpn5 — Anthony Albanese (@AlboMP) May 19, 2023

Em 2022, o Brasil exportou US$ 732 milhões em produtos para a Austrália e as importações no sentido inverso somaram US$ 2,67 bilhões, um volume total de US$ 3,4 bilhões em negócios, segundo dados do governo brasileiro. Os principais produtos exportados pelo Brasil foram equipamentos de construção, café e celulose. O carvão dominou a pauta de importações brasileiras vindo da Austrália, com 84% do volume total.

O petista então felicitou a Austrália pela organização da Copa do Mundo de futebol feminino, em parceria com a Nova Zelândia, em julho.

Lula desembarcou nesta sexta-feira em Hiroshima para a cúpula do G7, que ocorre entre os dias 19 e 21 de maio. Primeiro convite do Brasil em 15 anos, a presença do petista foi requisitada pelo primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, através de um telefonema em abril.

Ao longo da viagem, Lula pretende discutir tópicos como segurança alimentar, ações de combate às mudanças climáticas, fortalecimento do sistema mundial de saúde e a guerra na Ucrânia, segundo o Planalto. Fundado em 1970, o G7 reúne os países mais industrializados do mundo e tem como finalidade a coordenação de estratégias econômicas em escala global. Entre os países integrantes da célebre cúpula estão Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. Representantes da União Europeia também participam da reunião como membros “não elencados”.

Nos dois dias de trabalho, além de participar de três sessões temáticas, ele terá sete reuniões bilaterais, sendo seis com chefes de Estado e de governo e uma com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, além de um encontro com empresários japoneses.

O próximo compromisso, marcado para 8h45 de sábado, 20/5 (20h45 de sexta, no horário de Brasília), será um encontro com Kishida, anfitrião da cúpula.