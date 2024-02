Príncipe William falta a memorial do padrinho por ‘questões pessoais’

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, cancelou nesta terça-feira, 27, a participação no serviço memorial de seu padrinho, o antigo rei da Grécia, Constantino II, por “questões pessoais”. O evento, que ocorre um ano após a morte do antigo monarca, foi realizado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Ele faria uma leitura durante a missa, papel que foi assumido pelo primogênito de Constantino, Pavlos.

A ausência foi comunicada à família de Constantino por meio de um telefonema. O Palácio de Kensington, no entanto, não ofereceu mais detalhes sobre as motivações para a falta, mas disse que a princesa de Gales e esposa de William, Kate Middleton, que passou recentemente por uma cirurgia abdominal, “está bem” e segue em recuperação.

Sua hospitalização, em 16 janeiro, foi uma surpresa para o público e levantou uma série de questionamentos de tabloides britânicos. Ainda que não esteja claro o motivo da operação, que foi planejada, uma fonte disse à emissora americana CNN que não se tratava de um câncer. Espera-se que ela retorne às atividades regulares de princesa até a Páscoa. Por sua vez, William, que tirou alguns dias para cuidar da esposa, já está na ativa.

Sem o rei

O rei Charles, amigo e primo em segundo grau de Constantino, também não compareceu – no início do mês, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca estava com câncer e, por isso, se afastaria de compromissos reais. O comunicado sobre o diagnóstico da doença explicou que “durante o recente procedimento hospitalar do rei para tratar um aumento da próstata benigno, uma questão separada de preocupação foi observada”. Após testes, foi identificada “uma forma de câncer”.

Em meio aos “tratamentos regulares”, o monarca “foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público”. Para suprir a ausência no evento, rainha consorte, Camila, foi enviada em seu lugar. Ela foi recebida pelo reitor de Windsor, o reverendo Christopher Cocksworth.

O príncipe Andrew, que teve os títulos revogados há dois anos por escândalo de abuso sexual infantil, as princesas Beatrice e Zara, bem como seu marido, Mike Tindall, e a duquesa de York, Sara, estiveram presentes no memorial. Embora dezenas de membros da Família Real tenham se deslocado para Windsor, onde Charles está hospedado, não há encontros marcados com o rei.