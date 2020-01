Príncipe Harry e Meghan Markle vão deixar de usar título de ‘alteza real’

O Palácio de Buckingham comunicou neste sábado, 18, que o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, vão deixar de usar o título de “alteza real”.

Isso significa que os dois não serão mais membros em atividade da família real britânica e deixarão de receber dinheiro para o cumprimento das chamadas obrigações reais.

O documento diz ainda que as mudanças entram em vigor no fim de março. E que “embora não possam mais representar formalmente a rainha, os Sussex deixaram claro continuarão a defender os valores de Sua Majestade”.

No texto, a rainha Elizabeth II desejou uma vida mais independente ao casal e afirmou saber dos desafios vividos pelo casal devido o constante escrutínio público.

“Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da minha família”, diz Elizabeth II.

A monarca afirmou estar “particularmente orgulhosa de como Meghan se tornou membro da família rapidamente.”

Veja abaixo a íntegra do documento:

O duque e a duquesa de Sussex compartilharam seu desejo de reembolsar as despesas do Sovereign Grant pela reforma do Frogmore Cottage, que continuará sendo sua casa familiar no Reino Unido.