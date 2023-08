Primárias argentinas têm cédulas de papel e urnas eletrônicas

Termina às 18h (horário de Buenos Aires e de Brasília) neste domingo, 13, a votação das primárias da Argentina, que seleciona os candidatos que poderão concorrer às eleições gerais. Um método misto foi utilizado no processo: alguns distritos utilizaram somente urnas físicas, enquanto outros também tinham a possibilidade do voto eletrônico.

Na capital argentina, os cargos de presidente, vice-presidente, senadores e deputados foram registrados em cédulas de papel. O método eletrônico foi usado para eleger chefe de governo e governadores das províncias.

As primárias (ou “Paso”), os candidatos precisam receber no mínimo 1,5% do total de votos válidos para continuarem na disputa. O voto é obrigatório para todos os cidadãos entre 18 e 70 anos. As Paso foram criadas em 2009, no governo de Cristina Kirchner.