Presidente do Afeganistão deixa o país após Talibã entrar na capital Cabul

De acordo com a imprensa local, o presidente Ashraf Ghani deixou o Afeganistão depois de o Talibã sitiar a capital do país na manhã deste domingo, 15. Segundo fontes, afirma a publicação TOLOnews, os assessores próximos do presidente também deixaram o país com ele.

Em comunicado mais cedo, o Talibã pediu calma na capital Cabul. Na nota divulgada pelo porta-voz Zabihullah Mujahid, os combatentes, que já estão na cidade, desejam “assumir o controle pacificamente”.

Também no início do dia, o ministro da defesa em exercício, Bismillah Mohammadi, disse que o presidente entregou a autoridade de resolver a crise no país aos líderes políticos.

As forças do governo perderam o controle desde que as tropas americanas e da Otan começaram a deixar o país.

O Talibã já comandou o Afeganistão de 1996 a 2001, até ser derrubado pela invasão americana. No entanto, em duas décadas de presença militar no país, os EUA não conseguiram preparar de forma suficiente as forças de segurança locais para lidar com o grupo jihadista sozinhas.