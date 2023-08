Presidente da Guiana pede indenizações aos descendentes de escravocratas

O presidente da Guiana instou na quinta-feira, 24, os descendentes dos traficantes de escravos da Europa a se oferecer a pagar reparações pelos crimes históricos. Irfaan Ali também exigiu que os envolvidos no comércio transatlântico de escravos e na escravização africana fossem acusados postumamente por crimes contra a humanidade.

Ali disse que as reparações eram “um compromisso para corrigir erros históricos”. A declaração foi feita pouco antes de um pedido oficial de desculpas dos descendentes de John Gladstone, escocês proprietário de plantações de açúcar e café do século XIX e pai do quatro vezes primeiro-ministro William Gladstone.

“O comércio transatlântico de escravos e a escravização africana foram uma afronta à própria humanidade. A hediondez deste crime contra a humanidade exige que procuremos corrigir estes erros”, disse Ali.

Os países da Comunidade do Caribe, incluindo a Guiana, contrataram um escritório de advogados britânico para examinar o seu caso de compensação financeira por parte do Reino Unido e de outros países europeus. O bloco disse ter sido informado de que o seu argumento é forte e deve ser prosseguido.

“Os descendentes de John Gladstone devem agora também delinear o seu plano de ação em linha com o Caricom um plano de justiça reparatória para a escravatura e o contrato de trabalho”, acrescentou Ali.

Porém, o presidente também acolheu o pedido de desculpas da família. Ele descreveu o comunicado como “um reconhecimento da natureza cruel da escravização e do contrato de trabalho africanos na Guiana e um acto de contrição que abre caminho à justiça”.

“A família Gladstone admitiu que se beneficiou da escravização africana e da escritura em Demerara e outras plantações de propriedade de seu patriarca, John Gladstone”, acrescentou.

Seis descendentes de Gladstone, incluindo vários historiadores, chegaram à Guiana na quinta-feira, quando o país comemorou o 200º aniversário da rebelião de escravos de 1823. Segundo pesquisadores, essa rebelião abriu o caminho para a abolição da escravidão.

A família vai participar de uma breve cerimônia na Universidade da Guiana nesta sexta-feira, 25. A própria universidade foi fundada em terras de plantações “onde as revoluções foram realizadas”, disse a instituição de ensino superior. Na cerimônia, a universidade também lançará o seu Centro Internacional de Migração e Estudos da Diáspora, em colaboração com o comité nacional de reparações da Guiana e com os Herdeiros da Escravidão, um grupo de lobby criado por famílias britânicas que podem traçar a origem dos seus antepassados até à escravização dos africanos.

Após a cerimônia, a universidade acolherá “um diálogo intergeracional” entre estudantes e membros da família Gladstone, bem como uma exposição de trabalhos acadêmicos sobre o tema.

Embora alguns países tenham apresentado desculpas formais pela escravatura, incluindo os Países Baixos, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, se recusou a pedir desculpa pelo papel do país no comércio de escravos ou a se comprometer a pagar reparações. Porém, no início desta semana, o juiz jamaicano Patrick Robinson disse que a maré internacional em matéria de reparações por escravatura estava a mudar rapidamente e pressionou o Reino Unido a mudar a sua posição.

“Acredito que o Reino Unido não será capaz de resistir a este movimento no sentido do pagamento de reparações: é exigido pela história e é exigido por lei”, disse Robinson.

