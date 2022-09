Premier League cancela partidas em ‘sinal de respeito’ à rainha Elizabeth

A Premier League, primeira divisão do futebol inglês, adiou partidas da próxima rodada em sinal de respeito após a morte da rainha Elizabeth II, se somando a uma série de outros eventos esportivos que foram cancelados no Reino Unido nesta sexta-feira, 9, incluindo golfe, críquete e corrida de cavalos, o esporte favorito da monarca.

Embora as diretrizes oficiais do governo indiquem que não há obrigação em adiar os eventos, os chefes dos clubes da primeira divisão inglesa se encontraram nesta sexta e decidiram “prestar homenagem ao longo e inabalável serviço de Sua Majestade ao nosso país”.

Ao todo, todas dez partidas da rodada foram adiadas, com dia e horário a serem definidos futuramente.

'Nossa nova era Carolina': Charles III fará discurso à nação pela 1ª vez

“Este é um momento tremendamente triste não só para a nação, mas para as milhões de pessoas ao redor do mundo que a admiravam”, disse o chefe-executivo da Premier League, Richard Masters. “E nos juntamos com todas elas em luto pela morte”.

A liga afirmou que “novas informações sobre partidas durante o período de luto serão dadas em uma data futura”.

Algumas partidas em competições europeias envolvendo times inglesas seguiram como planejado na noite de quinta-feira, no entanto. Na Suíça, o FC Zurich anunciou a morte da rainha Elizabeth e prestou um minuto de silêncio antes do segundo tempo na disputa da Liga Europa contra o londrino Arsenal.

O Manchester United também recebeu o Real Sociedade em Old Trafford, “seguindo direções da federação inglesa e da Uefa”, disse o clube em um comunicado. Houve um minuto de silêncio e ambos os times usaram faixas pretas nos braços.

Na disputa entre o West Ham United e o romeno FC Steaua Bucareste, disputada em Londres pela Conference League, uma imagem da rainha foi projetada no telão durante um minuto de silêncio.

A English Football League, que representa as três divisões abaixo da Premier League, também cancelou as partidas marcadas para o fim de semana.