Polícia sueca remove Greta à força de protesto na entrada do Parlamento

Greta Thunberg e outros ativistas ambientais foram removidos à força da entrada do Parlamento da Suécia pela polícia nesta terça-feira, 12, depois de bloquearem o prédio em protesto contra a lentidão das autoridades para abordar a questão das mudanças climáticas.

A jovem sueca foi retirada do local por dois policiais, que a arrastaram por 20 metros antes de colocá-la no chão e imobilizá-la. A manifestação havia começado na véspera.

Histórico de detenções

Esta não é a primeira vez que Greta foi detida pela polícia. Em julho de 2023, a jovem foi acusada de ter desobedecido uma ordem policial durante um protesto no porto de Malmo, no sul da Suécia.

Dois meses antes, ela foi condenada e multada pela mesma ofensa. Já em outubro, chegou a ser presa pela polícia inglesa em uma manifestação contra a indústria de petróleo e gás. No mesmo ano, ela também foi detida pelas polícia da Noruega e Alemanha.

Em fevereiro, um tribunal britânico absolveu-a das acusações de ofensa à ordem pública no protesto em Londres.

Quem é Greta

A ambientalista sueca, de 21 anos, se tornou a face do ativismo climático desde 2018, quando começou a faltar às aulas todas as sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento sueco. Muitos jovens colegas ao redor do mundo seguiram seu exemplo.

Rapidamente, Greta se tornou conhecida mundialmente e, ainda em 2018, ela foi convidada para discursar na Conferência das Nações Unidas pelas Mudanças Climáticas, a COP24.