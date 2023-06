Polícia inglesa faz prisão após achar três corpos nas ruas de Nottingham

A polícia de Nottingham, na Inglaterra, prendeu um homem por suspeita de assassinato nesta terça-feira, 13, depois que as forças de segurança encontraram três pessoas mortas no centro da cidade. Outras três vítimas ficaram feridas.

Segundo os policiais, dois dos corpos foram encontrados na Ilkeston Road, enquanto um terceiro estava na Magdala Road. Mais três pessoas foram parar no hospital, depois de uma tentativa de atropelamento com uma van na Milton Street. As autoridades acreditam que todos os incidente estão relacionados.

Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de assassinato. Embora policiais regulares liderem a investigação, a polícia antiterrorista também está no local. Os detetives ainda não entenderam o que desencadeou os ataques, que começaram pouco depois das 4h do horário local (meia-noite em Brasília).

A polícia de Nottingham investiga com grau de urgência os antecedentes do homem detido, mas, por enquanto, os três ataques não foram classificados como um incidente terrorista. Autoridades estão tentando localizar telefones ou computadores usados pelo suspeito, para entender o que aconteceu através da análise de seu conteúdo.

Os ataques provocaram uma resposta massiva da polícia. O centro da cidade foi fechado com cordões de isolamento e as operações da rede de bondes de Nottingham foram interrompidas.

“A polícia foi chamada para a Ilkeston Road logo após as 4h, onde duas pessoas foram encontradas mortas na rua. Os policiais foram então chamados para outro incidente na Milton Street, onde uma van tentou atropelar três pessoas. Elas estão sendo tratados no hospital. Um homem também foi encontrado morto na Magdala Road. A polícia prendeu um homem de 31 anos por suspeita de assassinato e ele permanece sob custódia policial”, disse a polícia de Nottinghamshire em comunicado.

Uma testemunha disse à emissora britânica BBC que viu dois jovens, um homem e uma mulher, sendo esfaqueados na Ilkeston Road, perto do cruzamento com a Bright Street em Nottingham, por volta das 4h. A fonte, que não quis se identificar, afirmou que ouviu “gritos horríveis de gelar o sangue” e viu, pela janela, um “homem negro, vestido todo de preto com capuz e mochila, em luta corporal com algumas pessoas”.

A testemunha disse que chamou a polícia, que chegou em cinco minutos. Paramédicos tentaram reanimar a dupla por 40 minutos.

Outra testemunha disse à televisão Channel 4 News que viu uma van atropelando duas pessoas em Nottingham.

“Às cinco e meia, vi uma van parar ao meu lado”, disse. “Era toda branca. Havia um carro de polícia atrás dela, aproximando-se devagar, sem luzes piscando.”

Ela disse que o homem no banco do motorista olhou pelo retrovisor e viu o carro da polícia atrás dele, então a van branca dirigiu até “a esquina da rua e atropelou duas pessoas” e começou uma perseguição com carros da polícia.

A chefe de polícia de Nottinghamshire, Kate Meynell, disse que os “incidentes horríveis e trágicos” estão todos ligados.

As vidas de Ilkeston Road, Milton Street, Magdala Road, Maples Street e Woodborough Road continuam fechadas, bem como o cruzamento da Magdala Road para a cidade e o cruzamento da Maid Marian Way com a Parliament Street.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, se manifestou para parabenizar a polícia e expressar solidariedade para com as vítimas e suas famílias.

“Quero agradecer à polícia e aos serviços de emergência por sua resposta contínua ao incidente chocante em Nottingham esta manhã. Estou sendo atualizado sobre os desenvolvimentos. A polícia deve ter tempo para realizar seu trabalho. Meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas”, afirmou Sunak.