Plano de orçamento de Biden para 2025 prevê maior tributação dos ricos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou nesta segunda-feira, 11, a proposta de orçamento para 2025, na qual reformulou os planos de aumentar os impostos sobre bilionários e grandes empresas. O plano chega a 7,3 bilhões de dólares em propostas de gastos, em comparação aos 6,9 bilhões deste ano. Entre os desejos estão pedidos de reforço na área de segurança social e saúde.

Segundo a Casa Branca, o novo orçamento visa reduzir o déficit federal em 3 bilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. Essa redução será em grande parte devido à imposição de uma taxa de imposto mínima de 25% sobre o rendimento das famílias mais ricas. O orçamento de Biden aumentaria os impostos para empresas bilionárias de 15% para 21% e aumentaria a alíquota mais ampla do imposto corporativo para 28%.

“Podemos fazer todos os nossos investimentos pedindo aos 1 e 2% mais ricos que paguem mais no sistema”, comentou a diretora do Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Shalanda Young.

Durante o tradicional discurso do Estado da União na última quinta-feira, Biden apresentou alguns dos temas que foram abordados em seu plano orçamentário, como a situação de incentivos fiscais a grandes corporações. Entretanto, o plano de financiamento que visa tributar os mais ricos não é uma nova proposta da Casa Branca. Em 2021, quando o democrata assumiu o cargo, o Congresso propôs repetidamente aumentar os impostos sobre os mais ricos, a fim de aumentar a receita nacional. Porém, quando os Republicanos assumiram a maioria na Câmara, em 2023, os planos fiscais foram congelados indefinidamente.

Na semana passada, os republicanos tentaram antecipar a proposta orçamentária de Biden no Congresso, aprovando sua própria resolução orçamentária para 2025 em uma votação do comitê partidário. A proposta teria como objetivo reduzir o crescente déficit federal em cerca de 14 bilhões de dólares durante a próxima década. A redução seria feita em parte por meio do desmantelamento da Lei de Redução da Inflação de Biden, que proporcionou investimentos maciços em energia limpa e na economia verde.

Orçamento inacabado

Sob intensa divisão, legisladores ainda não chegaram a um acordo sobre o orçamento permanente, mesmo após seis meses do início do ano fiscal. Nesses últimos tempos, as batalhas ferozes no Congresso levaram a diversas paralisações e custaram o cargo do ex-presidente republicano da Câmara, Kevin McCarthy.

Biden não diluiu nenhuma parte dos seus pedidos orçamentais progressivos para 2025, apesar disso poder facilitar sua aceitação. Com as eleições americanas em novembro deste ano, o orçamento econômico do atual presidente faz parte de sua campanha.

“Os republicanos vão cortar a Segurança Social e dar mais cortes de impostos aos ricos”, declarou Biden no seu discurso sobre o Estado da União. “Protegerei e fortalecerei a Segurança Social e farei com que os ricos paguem a sua parte justa!”, acrescentou.