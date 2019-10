Pesquisadores encontram no Saara a formiga mais rápida do mundo

Nas dunas do Saara próximas da Tunísia, pesquisadores da Universidade de Ulm encontraram uma formiga prateada considerada a mais rápida do mundo, de acordo com o Jornal de Biologia Experimental. Eles estudaram a velocidade desses insetos por comida sob o calor escaldante do deserto e descobriram serem eles capazes de correr 108 vezes o tamanho de seu corpo em um segundo. Essa constatação faz dessas formigas proporcionalmente dez vezes mais rápidas que o velocista jamaicano Usain Bolt.

O vídeo coletado pelos pesquisadores mostram a Cataglyphis bombycina, nome científico das formigas prateadas, planando, tamanha velocidade de deslocamento em relação a seus corpos.

A razão pela qual as formigas prateadas do Saara evoluíram de forma diferente no deserto está no fato de elas buscarem os restos de animais que sucumbem ao calor do sol, enquanto outras espécies se escondem do sol a pico.

Para sobreviver às condições adversas da região, essas formigas possuem pelos finos e prateados, que refletem os raios do sol que incidem sobre suas costas. Entretanto, elas não sobrevivem muito tempo sob o calor. Os pesquisadores descobriram que elas aguentam temperaturas de até 60º C.

Para descobrir a velocidade dos insetos, os pesquisadores colocaram placas de alumínio na saída dos formigueiros e gravaram enquanto elas iam e vinham pelo caminho obrigatório com câmeras de alta velocidade.

Uma vez desacelerada, as gravações mostram as formigas coordenando seus movimentos com extrema precisão a uma velocidade de 85.5 centímetros por segundo.