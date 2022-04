Pequim inicia testagem em massa para a Covid-19 após salto em casos

Pequim iniciou nesta segunda-feira, 25, uma rodada de testes em massa para a Covid-19, após um aumento nos casos registrados na cidade. A medida ocorre em meio a temores de que a capital da China enfrente uma situação semelhante à de Xangai, onde cerca de 25 milhões de pessoas estão sob algum tipo de lockdown.

Chaoyang, o maior distrito de Pequim, registrou 26 casos no fim de semana. Este é número mais alto registrado até agora no último salto de casos em Pequim, que começou em março. Todos os 3,5 milhões de habitantes do distrito passarão por três rodadas de testes em massa, de acordo com um aviso da equipe de prevenção de doenças da cidade.

A notícia gerou um movimento geral de estocagem de suprimentos. Na mídia local, circulam imagens mostrando prateleiras de supermercados vazias e longas filas nos balcões. Os principais supermercados de Pequim também estenderam seus horários de funcionamento para acomodar o aumento da demanda.

O portal de notícias estatal The Global Times disse que empresas de alimentos frescos de Pequim receberam ordens para aumentar a oferta de carne, ovos de aves e vegetais. O portal também afirmou que os resultados da testagem em massa indicariam se há necessidade de implementar bloqueios e restrições mais duras.

Pang Xinghuo, vice-diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças de Pequim, disse que o número de casos em Pequim ainda deve aumentar nos próximos dias.

O surto mais recente em Xangai, detectado pela primeira vez no final de março, registra mais de 400.000 casos e 138 mortes. A cidade implementou medidas radicais, como a instalação de alarmes eletrônicos nas portas para impedir que pessoas infectadas pelo coronavírus saiam de casa. Também foram colocadas barricadas em determinados bairros, impedindo moradores de deixarem suas casas.

Tomando um caminho diferente de muitos outros países, a China adotou a chamada estratégia de “Covid-zero”, que tem como objetivo erradicar completamente o vírus do país. Embora tenha conseguido manter os níveis de infecção baixos no início da pandemia, mesmo as medidas mais duras de restrição tiveram dificuldades de conter variantes mais transmissíveis do vírus.