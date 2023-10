Pela primeira vez, Lula chama Hamas de terrorista

20 out 2023, 16h09

Por Da Redação 20 out 2023, 16h09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 20, pela primeira vez, que o grupo armado palestino Hamas cometeu “terrorismo” ao bombardear Israel. Tel Aviv, segundo ele, por sua vez, respondeu de “forma insana” à investida, iniciada em 7 de outubro.

Em seu primeiro pronunciamento público desde sua cirurgia no quadril, em 29 de setembro, Lula aproveitou a cerimônia dos 20 anos do Bolsa Família, organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para abordar a guerra no Oriente Médio.

“Hoje, quando o programa [Bolsa Família] completa 20 anos, fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na Faixa de Gaza. Que não pediram para o Hamas fazer ato de loucura que fez, de terrorismo, atacando Israel, mas também não pediram que Israel reagisse de forma insana e os matasse. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a guerra, que só querem viver, brincar, que não tiveram direito de ser crianças”, disse o petista ao lado da primeira-dama, Janja, por meio de uma videoconferência.

Além disso, o líder brasileiro relembrou a guerra na Ucrânia, escanteada pelo conflito em Gaza, e prestou solidariedade às famílias de crianças mortas desde a invasão russa, em fevereiro do ano passado.

“Não é possível tanta irracionalidade, tanta insanidade, que as pessoas façam uma guerra tendo em conta que as pessoas que estão morrendo são mulheres, pessoas idosas, crianças, que não estão tendo, se quer, o direito de viver”, acrescentou Lula no discurso desta sexta-feira.

Em agosto, Lula foi alvo de críticas do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acusou o petista de reproduzir falas do seu homólogo russo, Vladimir Putin. Na ocasião, ele afirmou que antes pensava que o petista “tinha uma compreensão maior do mundo”.

Também nesta sexta-feira, Lula conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a guerra Israel-Hamas e a situação dos reféns, sequestrados no primeiro dia da guerra. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os líderes “concordaram sobre a necessidade de libertação imediata dos reféns pelo Hamas e sobre o terrível impacto do conflito nas crianças palestinas e israelenses”.

No telefonema, as lideranças também trataram sobre a “importância de se estabelecer corredor humanitário para a saída de estrangeiros e entrada de água potável, alimentos e remédios em Gaza”, enquanto se comprometeram a continuar o debate em “busca de uma solução pela paz” no Oriente Médio. Até o momento, mais de 4 mil pessoas morreram em decorrência da escalada da violência entre o Estado judeu e os militantes palestinos.

