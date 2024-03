Pela primeira vez, ONU aprova resolução de cessar-fogo imediato em Gaza

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, nesta segunda-feira, 25, sua primeira proposta de resolução que pede um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. O documento foi aprovado com a abstenção dos Estados Unidos, um dos membros do órgão que possui poder de veto.

Na semana passada, uma resolução de Washington para o conflito em Gaza, que também exigia a cessação imediata dos combates, foi vetada pela Rússia e pela China. Isso ocorreu depois de os americanos terem barrado outros três projetos anteriores – o último, em fevereiro – fazendo as mesmas demandas.

Em todas as ocasiões, o argumento era o de que Israel, aliado dos Estados Unidos, possui o direito de se defender do ataque liderado pelo grupo terrorista palestino Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra, e que o cessar-fogo poderia interromper as negociações a respeito da libertação dos 135 reféns que continuam detidos em Gaza.