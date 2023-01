Passageiro fez live no Facebook dentro de avião que caiu no Nepal

Minutos antes do acidente aéreo mais mortal do Nepal em décadas, no último domingo 15, quatro amigos da Índia que estavam a bordo iniciaram uma transmissão ao vivo no Facebook. O quarteto segui para Pokhara com a intenção de visitar templos e saltar de parapente da famosa cordilheira Annapurna.

No vídeo, é possível ver que tudo parecia estar calmo no avião, sem anúncios de emergência ou avisos do piloto ou dos comissários de bordo. Em cenas publicadas nas redes sociais, é possível ouvir um deles falando a frase “é muito divertido” assim que o avião começou a descer.

Mas, de repente, o avião parece desviar com um rugido alto, e os sons dos amigos caindo no chão são capturados no vídeo, antes as chamas tomem conta da tela. Pedaços da aeronave em chamas são momentaneamente visíveis antes que o vídeo fique todo preto e nenhuma voz é ouvida depois disso.

O vídeo angustiante indica que os 68 passageiros e quatro funcionários a bordo do voo da Yeti Airlines não tinham ideia de que o avião estava em perigo antes de uma explosão assim que estava pousando.

+ Nepal encontra caixa-preta de avião após acidente mais mortal em 30 anos

Vishal Koswal, 21 anos, um amigo próximo dos quatro homens ouvidos no vídeo, confirmou a autenticidade do vídeo à rede BBC.

Ele identificou os quatro homens, todos do distrito de Ghazipur, no estado de Uttar Pradesh, como Jaiswal, de 29 anos, Anil Rajbhar, de 28 anos, Vishal Sharma, de 23 anos, e Abhishek Singh Kushwaha, 23 anos, que partiram para o Nepal em 12 de janeiro. A polícia local também confirmou suas identidades.

Koswal disse que pretendia se juntar a seus quatro amigos na viagem ao Nepal, mas teve que ficar em casa após a morte de um parente. Durante a viagem, ele falou com eles muitas vezes por videochamada, inclusive algumas horas antes do acidente.

“Sonu estava nos mostrando as montanhas na chamada e estava claramente animado, nós também estávamos”, comentou Koswal. “Ele me disse naquela ligação que depois de pousar em Pokhara, eles visitariam alguns templos lá e depois à noite pegariam um trem de volta para casa”, afirmou.

“Isso tudo parece um pesadelo, ainda não consigo acreditar que perdemos todos eles”, disse. “Não posso assistir a esse vídeo de acidente novamente, é muito difícil e doloroso. Uma grande tragédia caiu sobre nós”.

Nesta segunda-feira, 16, os socorristas continuaram a busca para recuperar os quatro corpos finais dos destroço e o primeiro-ministro do Nepal decretou luto nacional.

O grupo de amigos da Índia estava entre 15 estrangeiros que estavam a bordo do avião. O voo transportava 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos e uma pessoa cada de Argentina, Irlanda, Austrália e França.

Este foi o pior desastre de aviação do Nepal desde 1992, quando 167 pessoas morreram a bordo de um voo da Pakistan International Airlines que caiu ao se aproximar de Katmandu. Até o momento, 68 pessoas morreram no acidente de avião.

