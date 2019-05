Parte desaparecida do Stonehenge é devolvida sessenta anos depois

Uma parte desaparecida do famoso monumento Stonehenge, no sul da Inglaterra, foi devolvida sessenta anos depois.

Trata-se se um dos três fragmentos do núcleo da pedra pré-histórica que foram extraídos durante escavações arqueológicas realizadas em 1958. Desde que o trabalho foi realizado, não se sabia onde as partes haviam sido guardadas.

Recentemente, contudo, Robert Phillips, um inglês de 89 anos que participou das obras, decidiu devolver um dos fragmentos.

A parte tem apenas 108 centímetros e era um dos três pedaços extraídos por arqueólogos em 1958 para inserir barras de metal no núcleo das pedras, para garantir sua sustentação.

Os cientistas tiraram as pequenas partes e colocaram as hastes de metal em seu lugar. Os fragmentos retirados na obra, contudo, desapareceram após os trabalhos arqueológicos.

Parte do Stonehenge devolvida após 60 anos

Robert Phillips trabalhava na Van Moppes, uma empresa de corte de diamantes contratada para auxiliar nos reparos do monumento, e ficou com um dos pedaços como recordação.

Por sessenta anos, o aposentado que hoje vive na Flórida, guardou sua pedra do Stonehenge. Primeiro, ele conservou a peça em um tubo de plástico no seu escritório no Reino Unido e recentemente o armazenava na parede de sua casa nos Estados Unidos.

Na véspera de seu aniversário de 90 anos, contudo, Phillips decidiu devolver o fragmento histórico.

A pedra foi entregue à associação English Heritage, responsável pela manutenção do monumento, em maio do ano passado. A organização decidiu manter o fato em segredo até agora.

A English Heritage espera que a peça possa ajudar a descobrir mais sobre as origens do monumento neolítico. Os arqueólogos pretendem analisar a composição química da pedra nos próximos anos.

Obras de restauração do Stonehenge na Inglaterra em 1958

O monumento

Construído há cerca de 5.000 anos, Stonehenge é um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo. A cerca de 130 quilômetros de Londres, é composto por círculos de pedras de até 5 metros de altura e 50 toneladas cada uma.

A construção é considerada uma obra-prima da engenharia, pois não se sabe como as pedras foram movidas para sua posição atual sem o uso de tecnologia moderna há milhares de anos.

Segundo a tese mais atual, contudo, a obra foi feita em três fases, com aproximadamente 2.000 anos de distância entre elas.

Em um estudo publicado em abril na revista Nature, cientistas britânicos rastrearam o caminho que os povos que construíram o Stonehenge percorreram até chegarem à Grã-Bretanha.

A investigação indica que os britânicos neolíticos eram descendentes de povos que saíram da Anatólia (hoje a Turquia) por volta de 6000 a.C. Eles migraram para a Península Ibérica, onde ficam Espanha e Portugal atualmente. Do Mediterrâneo, seguiram para o norte – passaram pela França e chegaram à Grã-Bretanha por volta de 4000 a.C.