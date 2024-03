Paris em cores: Pôsteres da Olimpíada se complementam e formam painel

Os pôsteres oficiais da Olimpíada e Paralimpíada de Paris foram revelados nesta segunda-feira, 4, no Musée d’Orsay, em Paris. Pela primeira vez, não há distinção entre os cartazes criados para os jogos, de forma a indicar que os mascotes “estão interligados e unidos”, afirmou a organização em comunicado. Com explosão de cores e rica em detalhes, a arte foi criada pelo ilustrador parisiense Ugo Gattoni, que levou 2 mil horas para completá-la.

“Os pôsteres estarão disponíveis para compra no Musée d’Orsay e no site da loja Paris 2024. A partir de 5 de março, estarão também disponíveis nas lojas Paris 2024 e na FNAC, parceira dos Jogos Paris 2024. Posteriormente, serão vendidos no Carrefour, outro parceiro do Comitê Organizador”, explicou a organização.

Em estilo Art Déco, os pôsteres contam com uma cartela de cores que une azul, rosa, roxo e amarelo. A escolha dos exatos tons levou seis meses, explicou o artista. A torre Eiffel assume protagonismo, situada no centro de uma “imensa cidade-estádio circular”. O movimento artístico foi escolhido como forma de criar pontes entre o passado e o presente, ou seja, entre a Paris dos Jogos de 1924 e a dos Jogos de 2024.

Em pontas opostas, bandeiras com a logo da Olimpíada de Paris ganham destaque – assim, caso os pôsteres sejam separados, o ícone dos jogos parisienses ainda estarão presentes no retrato. Além da famosa torre, outros pontos turísticos também são consagrados pela obra, como o Arco do Triunfo, o palácio de Versalhes, cujo jardins sediarão eventos equestres e de pentatlo, o Grand Palais e o porto de Marselha.

Continua após a publicidade

+ Águas turbulentas: os desafios da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

Menos IA, mais arte ‘française’

Para que o público veja a ilustração em todas as sutilezas, uma versão gigante ficará exposta no museu até o dia 10 de março. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o diretor de design de Paris 2024, Joachim Roncin, afirmou que não queria criar “algo monótono como apenas um pôster com apenas um logotipo e uma data, o que geralmente acontece”, mas, sim, “contar uma história”.

Ao olhar de perto, é possível observar um atleta no alto de uma plataforma de mergulho, com os braços estendidos e a pomba olímpica suavemente pousada no braço esquerdo. Mente por trás dos mínimos detalhes, Roncin também defendeu a importância da arte ter sido encomendada e feita manualmente, sem o uso de nenhuma inteligência artificial (IA).

“Queria trazer esse savoir-faire à la française [know-how, em francês]; fazer esses pôsteres e cores desenhados à mão também, com a mão”, afirmou.