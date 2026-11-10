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Paraguai diz que devolveu depósitos a 93% dos clientes do Ueno Bank

Após intervenção, Banco Central afirma que cerca de 1,7 milhão de pessoas já receberam ao menos parte dos valores cobertos pelo fundo estatal de garantia

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 16h51
Seis policiais com uniformes escuros, coletes verde-limão e bonés pretos estão parados em frente a um prédio branco com a inscrição bueno bank acima da entrada principal, que possui toldos pretos. Eles observam a rua, com expressões sérias, em um dia claro.
Policiais fazem a segurança de agência do Ueno Bank durante protesto de correntistas em Assunção, em 3 de novembro (AFP/AFP)
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O Banco Central do Paraguai anunciou que 93,1% dos clientes do Ueno Bank com direito à garantia estatal de depósitos já receberam ao menos parte do dinheiro que mantinham na instituição. Desde o início dos pagamentos, na quinta-feira, 5, cerca de 1,7 milhão de pessoas tiveram acesso a um total de 340 milhões de dólares (aproximadamente 1,9 bilhão de reais), segundo balanço divulgado na noite de segunda-feira, 9.

“Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos”, afirmou José Maciel, diretor do fundo, durante entrevista coletiva.

A devolução dos recursos foi acelerada pelo governo em meio a protestos e à tensão social provocados pela crise bancária. Em 3 de novembro, o Banco Central interveio no Ueno Bank, após constatar problemas de solvência, e determinou a suspensão de suas operações, deixando milhares de correntistas sem acesso imediato às economias. A crise também teve consequências políticas e culminou na destituição do presidente Santiago Peña, três dias depois.

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Dimensão da crise

Fundado como banco digital em 2023, o Ueno Bank afirma ter três milhões de clientes em todo o Paraguai, o equivalente a quase metade da população do país. Nem todos, porém, têm direito à cobertura do fundo estatal, que estabelece um limite para os valores protegidos.

Segundo a assessoria de imprensa do Banco Central, 1,867 milhão de clientes estão habilitados a receber os pagamentos antecipados. A autoridade monetária, no entanto, não informou quantos correntistas ficaram de fora do mecanismo de proteção.

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O impacto da crise também ultrapassa os depósitos de pessoas físicas. O Ueno Bank mantinha mais de 800 milhões de dólares (cerca de 4,47 bilhões de reais) em recursos públicos, incluindo verbas de fundos previdenciários. A recuperação desses valores ainda é incerta e se tornou uma das principais preocupações das autoridades paraguaias.

A intervenção foi motivada pela deterioração dos indicadores financeiros da instituição, cujo índice de solvência ficou abaixo da metade do mínimo exigido pela regulamentação. As investigações também identificaram operações de crédito com empresas ligadas ao grupo controlador, o Grupo Vázquez, sem a devida divulgação às autoridades reguladoras.

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Os vínculos com o governo

A crise bancária ganhou dimensão política devido às antigas ligações de Santiago Peña com o grupo controlador da instituição. O então presidente havia sido acionista da holding até março de 2025. Após a intervenção no banco, parlamentares da oposição o acusaram de conflito de interesses e de favorecer a instituição por meio de decisões regulatórias. Também questionaram a concentração de recursos públicos no banco e a atuação do Banco Central diante dos problemas financeiros.

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Peña chegou a anunciar sua renúncia em 5 de novembro, mas o Congresso decidiu levar adiante o processo de impeachment. No dia seguinte, o Senado aprovou sua destituição por 44 votos a um, sob a acusação de mau desempenho no exercício das funções. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país.

Após deixar a Presidência, Peña foi colocado em prisão domiciliar no âmbito das investigações sobre o colapso do banco. No dia 7, a Justiça determinou sua prisão preventiva. O ex-presidente nega irregularidades.

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