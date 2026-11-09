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MP do Paraguai encontra sala secreta com porta blindada em mansão de ex-presidente; vídeo

Cômodo fica escondido atrás de uma parede falsa na residência de verão de Santiago Peña, investigado por suspeitas de irregularidades envolvendo o Ueno Bank

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h04
Pessoas em um ambiente interno, possivelmente uma sala, com um homem agachado examinando um móvel sob uma televisão grande. Outras pessoas estão de pé, algumas com pranchetas, observando ou arrumando objetos, sugerindo uma inspeção ou organização.
Imagens da operação do Ministério Público do Paraguai na mansão de Santiago Peña mostram a descoberta de uma sala secreta (Ministério Público do Paraguai/Reprodução)
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Uma operação do Ministério Público do Paraguai na mansão do ex-presidente Santiago Peña, neste domingo, 8, revelou a existência de um cômodo oculto atrás de uma parede falsa, protegido por uma porta blindada que os investigadores não conseguiram abrir. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a estrutura e os mecanismos de segurança do compartimento, localizado na residência de verão do político, em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção.

A busca foi realizada no âmbito das investigações sobre o colapso do Ueno Bank, instituição da qual Peña foi acionista e que está no centro de uma crise financeira e política no país. O ex-presidente está em prisão preventiva no Regimento de Escolta Presidencial, em Assunção, e responde a acusações relacionadas a operações financeiras envolvendo o banco. A diligência foi conduzida pelos promotores Cristian Benítez, Silvia González e Elena Fiore e começou pouco antes das 19 horas, segundo os jornais paraguaios ABC Color e Última Hora.

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O que a polícia encontrou

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Imagens da busca, divulgadas pela Procuradoria-Geral e por veículos de imprensa paraguaios, mostram um corredor que leva de um dos cômodos da residência a uma porta reforçada, instalada atrás de uma parede falsa. Apesar das tentativas de acesso, os investigadores não conseguiram destrancá-la.

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Outro vídeo, que veio a tona nas redes sociais, mostra o cômodo durante a construção da mansão, quando o espaço ainda estava vazio e não havia sido instalado o sistema de segurança. Nas imagens, um homem com o rosto coberto entra no ambiente e apresenta o local, cuja dimensão e aberturas entre os tijolos, que permitem a entrada de luz natural, podem ser observadas. Não há informações sobre a identidade do homem, a autoria da gravação ou a finalidade do compartimento.

Segundo o ABC Color, o sistema de segurança é classificado como de nível 7 e exige a combinação de pelo menos quatro mecanismos de autenticação: reconhecimento facial ou de íris, leitura de impressões digitais, senha numérica e chaves com múltiplas fechaduras. Outros veículos locais apontaram que a tecnologia seria de origem israelense, informação ainda não confirmada oficialmente.

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Ao fim da primeira diligência, a porta permaneceu fechada, e o conteúdo do compartimento continuava desconhecido. O Ministério Público confirmou as buscas em comunicado, mas não mencionou a estrutura encontrada. Nesta segunda-feira, 9, os investigadores retornaram ao imóvel para tentar abrir a sala. A operação foi retomada às 7 horas, segundo o ABC Color.

A mansão

A residência é uma das peças centrais da investigação contra Peña. Segundo a acusação, em 13 de maio de 2024, quando ainda ocupava a Presidência, ele obteve dois empréstimos simultâneos do Ueno Bank, que somavam 3,548 bilhões de guaranis, o equivalente a aproximadamente 510 mil dólares, para financiar a construção do imóvel.

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Um dos financiamentos previa parcelas mensais de cerca de 239 milhões de guaranis. Somados os dois compromissos, os pagamentos mensais chegaram a aproximadamente 294 milhões de guaranis durante seis meses, valor muito superior ao salário presidencial de Peña na época.

A construção da propriedade custou aproximadamente 7,7 bilhões de guaranis. Em sua sexta declaração patrimonial sob juramento, o ex-presidente informou que o imóvel valia 7,75 bilhões de guaranis: 1,45 bilhão referente ao terreno, adquirido em 2023, e 6,3 bilhões relativos à construção e ao mobiliário.

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Segundo dados da Controladoria-Geral da República, o terreno tem 5.012 metros quadrados, enquanto a área construída soma 1.015 metros quadrados. Uma investigação jornalística estimou o valor de mercado da mansão em aproximadamente 2 milhões de dólares.

Peña foi imputado por lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, como autor. A Promotoria estima que o prejuízo patrimonial relacionado ao caso chegue a aproximadamente 809 milhões de dólares. O cálculo considera recursos públicos mantidos no Ueno Bank enquanto a instituição concedia empréstimos a empresas ligadas ao seu próprio grupo econômico. O ex-presidente nega as acusações.

Em janeiro de 2025, ao responder às críticas sobre seu patrimônio e a construção da residência, Peña afirmou que trabalhava desde os 18 anos e se definiu como uma pessoa honesta e trabalhadora. Sua equipe de defesa não havia se manifestado sobre a busca nem sobre a descoberta da sala até a publicação das informações.

Novas frentes de investigação

O caso também pode avançar em outras frentes. A advogada Carolina Berdoy, moradora de San Bernardino, anunciou que apresentaria nesta segunda-feira um pedido de acesso à informação pública à prefeitura para esclarecer possíveis irregularidades urbanísticas, tributárias e ambientais relacionadas ao empreendimento imobiliário.

Segundo ela, o objetivo é reunir documentos e verificar eventuais discrepâncias, sem atribuir responsabilidades criminais antes da conclusão das apurações.

Também no domingo, promotores apreenderam o iPhone de Peña no regimento militar onde ele está detido. A medida ocorreu depois de o comandante da unidade afirmar que o ex-presidente tinha autorização para utilizar o aparelho.

A relação entre Peña e o Ueno Bank

A ligação entre o ex-presidente e a instituição financeira começou antes de sua chegada ao poder. Peña assumiu a Presidência do Paraguai em 2023, mesmo ano em que a então financeira Ueno passou a operar como banco. Ele era acionista da Ueno Holding, empresa vinculada ao Grupo Vázquez, controlador da instituição, e permaneceu nessa posição até março de 2025, quando anunciou a venda de sua participação.

A proximidade entre o governo e o conglomerado empresarial passou a ser questionada pela oposição, que aponta possíveis conflitos de interesse e suspeitas de favorecimento ao grupo. Parlamentares também contestaram empréstimos concedidos pelo Ueno a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, sob a alegação de que as operações ultrapassaram os limites regulatórios de exposição ao crédito.

As críticas também atingiram o Banco Central do Paraguai. Integrantes da oposição e congressistas acusam o governo de promover mudanças nas regras para beneficiar o conglomerado e questionam a atuação dos órgãos reguladores diante do crescimento da instituição. O então presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, havia comandado o Ueno antes de ser indicado por Peña para chefiar a autoridade monetária, em 2023.

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