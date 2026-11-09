MP do Paraguai encontra sala secreta com porta blindada em mansão de ex-presidente; vídeo

Uma operação do Ministério Público do Paraguai na mansão do ex-presidente Santiago Peña, neste domingo, 8, revelou a existência de um cômodo oculto atrás de uma parede falsa, protegido por uma porta blindada que os investigadores não conseguiram abrir. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a estrutura e os mecanismos de segurança do compartimento, localizado na residência de verão do político, em San Bernardino, a cerca de 50 quilômetros de Assunção.

A busca foi realizada no âmbito das investigações sobre o colapso do Ueno Bank, instituição da qual Peña foi acionista e que está no centro de uma crise financeira e política no país. O ex-presidente está em prisão preventiva no Regimento de Escolta Presidencial, em Assunção, e responde a acusações relacionadas a operações financeiras envolvendo o banco. A diligência foi conduzida pelos promotores Cristian Benítez, Silvia González e Elena Fiore e começou pouco antes das 19 horas, segundo os jornais paraguaios ABC Color e Última Hora.

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O que a polícia encontrou

Imagens da busca, divulgadas pela Procuradoria-Geral e por veículos de imprensa paraguaios, mostram um corredor que leva de um dos cômodos da residência a uma porta reforçada, instalada atrás de uma parede falsa. Apesar das tentativas de acesso, os investigadores não conseguiram destrancá-la.

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ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA ➡️La comitiva fiscal – policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israel. 📍La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

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Outro vídeo, que veio a tona nas redes sociais, mostra o cômodo durante a construção da mansão, quando o espaço ainda estava vazio e não havia sido instalado o sistema de segurança. Nas imagens, um homem com o rosto coberto entra no ambiente e apresenta o local, cuja dimensão e aberturas entre os tijolos, que permitem a entrada de luz natural, podem ser observadas. Não há informações sobre a identidade do homem, a autoria da gravação ou a finalidade do compartimento.

Segundo o ABC Color, o sistema de segurança é classificado como de nível 7 e exige a combinação de pelo menos quatro mecanismos de autenticação: reconhecimento facial ou de íris, leitura de impressões digitais, senha numérica e chaves com múltiplas fechaduras. Outros veículos locais apontaram que a tecnologia seria de origem israelense, informação ainda não confirmada oficialmente.

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Ao fim da primeira diligência, a porta permaneceu fechada, e o conteúdo do compartimento continuava desconhecido. O Ministério Público confirmou as buscas em comunicado, mas não mencionou a estrutura encontrada. Nesta segunda-feira, 9, os investigadores retornaram ao imóvel para tentar abrir a sala. A operação foi retomada às 7 horas, segundo o ABC Color.

A mansão

A residência é uma das peças centrais da investigação contra Peña. Segundo a acusação, em 13 de maio de 2024, quando ainda ocupava a Presidência, ele obteve dois empréstimos simultâneos do Ueno Bank, que somavam 3,548 bilhões de guaranis, o equivalente a aproximadamente 510 mil dólares, para financiar a construção do imóvel.

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Um dos financiamentos previa parcelas mensais de cerca de 239 milhões de guaranis. Somados os dois compromissos, os pagamentos mensais chegaram a aproximadamente 294 milhões de guaranis durante seis meses, valor muito superior ao salário presidencial de Peña na época.

A construção da propriedade custou aproximadamente 7,7 bilhões de guaranis. Em sua sexta declaração patrimonial sob juramento, o ex-presidente informou que o imóvel valia 7,75 bilhões de guaranis: 1,45 bilhão referente ao terreno, adquirido em 2023, e 6,3 bilhões relativos à construção e ao mobiliário.

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Segundo dados da Controladoria-Geral da República, o terreno tem 5.012 metros quadrados, enquanto a área construída soma 1.015 metros quadrados. Uma investigação jornalística estimou o valor de mercado da mansão em aproximadamente 2 milhões de dólares.

Peña foi imputado por lesão de confiança, na condição de instigador, e administração em proveito próprio, como autor. A Promotoria estima que o prejuízo patrimonial relacionado ao caso chegue a aproximadamente 809 milhões de dólares. O cálculo considera recursos públicos mantidos no Ueno Bank enquanto a instituição concedia empréstimos a empresas ligadas ao seu próprio grupo econômico. O ex-presidente nega as acusações.

Em janeiro de 2025, ao responder às críticas sobre seu patrimônio e a construção da residência, Peña afirmou que trabalhava desde os 18 anos e se definiu como uma pessoa honesta e trabalhadora. Sua equipe de defesa não havia se manifestado sobre a busca nem sobre a descoberta da sala até a publicação das informações.

Novas frentes de investigação

O caso também pode avançar em outras frentes. A advogada Carolina Berdoy, moradora de San Bernardino, anunciou que apresentaria nesta segunda-feira um pedido de acesso à informação pública à prefeitura para esclarecer possíveis irregularidades urbanísticas, tributárias e ambientais relacionadas ao empreendimento imobiliário.

Segundo ela, o objetivo é reunir documentos e verificar eventuais discrepâncias, sem atribuir responsabilidades criminais antes da conclusão das apurações.

Também no domingo, promotores apreenderam o iPhone de Peña no regimento militar onde ele está detido. A medida ocorreu depois de o comandante da unidade afirmar que o ex-presidente tinha autorização para utilizar o aparelho.

A relação entre Peña e o Ueno Bank

A ligação entre o ex-presidente e a instituição financeira começou antes de sua chegada ao poder. Peña assumiu a Presidência do Paraguai em 2023, mesmo ano em que a então financeira Ueno passou a operar como banco. Ele era acionista da Ueno Holding, empresa vinculada ao Grupo Vázquez, controlador da instituição, e permaneceu nessa posição até março de 2025, quando anunciou a venda de sua participação.

A proximidade entre o governo e o conglomerado empresarial passou a ser questionada pela oposição, que aponta possíveis conflitos de interesse e suspeitas de favorecimento ao grupo. Parlamentares também contestaram empréstimos concedidos pelo Ueno a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, sob a alegação de que as operações ultrapassaram os limites regulatórios de exposição ao crédito.

As críticas também atingiram o Banco Central do Paraguai. Integrantes da oposição e congressistas acusam o governo de promover mudanças nas regras para beneficiar o conglomerado e questionam a atuação dos órgãos reguladores diante do crescimento da instituição. O então presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, havia comandado o Ueno antes de ser indicado por Peña para chefiar a autoridade monetária, em 2023.