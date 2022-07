Papa Francisco promete nomear mulheres a altos cargos no Vaticano

O papa Francisco revelou que, pela primeira vez, nomearia mulheres para um comitê do Vaticano que elege bispos do mundo. Atualmente, a instância é ocupada apenas por autoridades do gênero masculino.

“Duas mulheres serão nomeadas na Congregação para os bispos”, disse ele em entrevista à agência de notícias Reuters no sábado 2. A medida é altamente significativa porque as mulheres terão voz na escolha de representantes locais instituição religiosa.

Na ocasião, o pontífice não mencionou o nome das candidatas ao cargo e também não informou quando a nomeação das mesmas seria oficializada.

Francisco sugeriu que um movimento de abertura vem acontecendo na Igreja Católica, e declarou seu desejo de ampliar a oferta de cargos de alto nível a pessoas do gênero feminino. “Estou aberto a dar uma oportunidade (às mulheres)”, afirmou.

O papa lembrou que nomeou ano passado, pela primeira vez, uma mulher para o cargo número dois no governo da Cidade do Vaticano. Com a nomeação, a Irmã Raffaella Petrini se tornou a mulher de mais alto escalão no menor estado do mundo.

Francisco também deu mais detalhes sobre a nova constituição para a administração central do Vaticano, que entrou em vigor no mês passado. Conhecida como Cúria, a medida permite que qualquer católico batizado, incluindo homens e mulheres leigos, encabece a maioria dos departamentos da instituição religiosa.