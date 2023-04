Palácio de Buckingham divulga papel do príncipe George na coroação do avô

O neto do rei Charles III, príncipe George, e os netos da rainha consorte Camilla vão ter papéis importantes na coroação do monarca britânico. De acordo com o Palácio de Buckingham, no dia 6 de maio, George, de 9 anos, filho mais velho do herdeiro do trono, o príncipe William, será um dos quatro pajens de honra do rei.

“Estamos todos muito entusiasmados com o papel do príncipe George na coroação, será um momento incrivelmente especial”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington, residência do príncipe e princesa de Gales, William e Kate Middleton.

Os jornais britânicos também relataram que a rainha consorte, Camilla, queria que seus netos participassem da cerimônia, embora seus pais sejam filhos de seu casamento com seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles.

O palácio divulgou ainda detalhes do convite para “A Coroação de Suas Majestades o Rei Carlos III e a Rainha Camilla”, que vai ser enviado a mais de 2 mil convidados, juntamente com uma nova fotografia do casal. No convite, é a primeira vez que a segunda esposa de Charles é oficialmente chamada de “rainha”.

+ Rei Charles chega à Alemanha para primeira visita de Estado como monarca

O título real de Camilla só ficou claro em fevereiro de 2022, quando a falecida rainha Elizabeth II disse, no 70º aniversário de sua ascensão ao trono, que queria que a nora se tornasse rainha consorte quando Charles ascendesse ao trono.

A arte do convite foi desenhada pelo artista heráldico Andrew Jamieson. Além de pintada à mão em aquarela e guache, o cartão também apresenta um design do “Homem Verde”, uma figura antiga do folclore britânico.

As flores do convite vão aparecer em grupos de três, como uma homenagem Charles, terceiro rei com seu nome. A arte ainda vai contar com um leão, um unicórnio e um javali, tirados dos brasões do casal real.