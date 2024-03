Pacotes de ajuda humanitária atingem palestinos em Gaza e deixam 5 mortos

Durante uma operação de entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza por via aérea nesta sexta-feira, 8, vários palestinos foram atingidos por pacotes de suprimentos lançados de aviões. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas no campo de Al Shati, próximo à Cidade de Gaza, de acordo com relatos de moradores à emissora americana CNN e à agência de notícias AFP.

Não está claro qual país está por trás da operação que causou as mortes. No final de semana, os Estados Unidos realizaram a primeira entrega de ajuda humanitária do tipo em Gaza, lançando com três aviões militares 38 mil refeições de paraquedas.

Muhammad Al-Sheikh, chefe do Departamento de Atendimento de Emergência do Complexo Médico Al Shifa, na Cidade de Gaza, confirmou as cinco mortes. Ele também disse que alguns dos feridos no incidente que foram transferidos para o hospital estão em estado grave.

Palestinian reports say at least five people were killed near Gaza City after being hit by aid packages airdropped into Gaza by countries including the United States.pic.twitter.com/u0wr3W82Ox — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 8, 2024

Defeito no paraquedas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um lançamento de pacotes de ajuda humanitária em que um paraquedas apresenta defeito. O pacote e seu conteúdo, então, começam a cair em alta velocidade. Em um dos vídeos, que foi obtido e descrito pela primeira vez pela emissora americana CNN, os impactando dos objetos contra o solo são audíveis.

Os Estados Unidos e outros países começaram a enviar ajuda humanitária por via aérea a Gaza, devido a alertas das Nações Unidas de que centenas de milhares de pessoas no enclave estão à beira da fome. Israel cortou o acesso por todas as fronteiras que compartilha com a Faixa de Gaza, e a única entrada agora, altamente vigiada e controlada, é pelo Egito.

A primeira entrega dos americanos ocorreu no sábado, em colaboração com a Jordânia, depois de ter sido anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira, dia 1º de março. Agências humanitárias disseram, porém, que a iniciativa era ineficaz, porque não chegaria nem perto da escala de suprimentos de que os palestinos necessitam. “Lançamentos aéreos só ficam bem nas fotos”, disse Richard Gowan, diretor do Grupo de Crise Internacional das Nações Unidas.