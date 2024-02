Óvni é filmado por militares ucranianos em zona de guerra com a Rússia

Um objeto voador não identificado (óvni) em forma de disco foi avistado e filmado por soldados ucranianos na zona de guerra com a Rússia. No trecho divulgado pelos militares, no entanto, não é possível ter noção do tamanho específico do objeto, que foi registrado por um drone que voava a mais de 50 quilômetros de distância do solo.

O vídeo publicado por usuários da plataforma X, antigo Twitter, mostra a reação das tropas ucranianas ao ver o objeto. “É um óvni, com certeza. Está ficando no lugar, na tela”, declarou um membro do batalhão.

Os soldados também questionaram o comportamento do objeto. “Por que ele não pode disparar mísseis contra nós?”, perguntou um militar. “Por que não está se movendo?”, questionou outro membro sobre o objeto permanecer parado.

Ukrainian defenders filmed an unidentified disc-shaped object in the combat zone. pic.twitter.com/Ak8wKUbAPm — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) February 28, 2024

Continua após a publicidade

Outros óvnis na guerra

Esse não é o primeiro objeto não identificado avistado durante a guerra na Ucrânia. Em janeiro de 2023, Vasily Golubev, governador da região sul de Rostov, na Rússia, afirmou que um “objeto de pequeno porte em forma de bola” havia sido detectado voando a uma altitude de cerca de uma milha e meia. De acordo com ele, o óvni foi destruído e “o céu está coberto de defesas antiaéreas”.

Já em abril de 2023, outro objeto não identificado foi visto voando em uma região próxima a São Petersburgo, perto de uma usina nuclear. Na época, um soldado militar russo afirmou que a situação levou a um “status de resposta especial”.