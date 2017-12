Otan diz que sistema de mísseis russos gera ‘sérias preocupações’

Os países da Otan se solidarizaram nesta sexta-feira com os Estados Unidos e indicaram que foi detectado um sistema de mísseis russos. “Os aliados identificaram um sistema de mísseis russos que gera uma série de preocupações. A Otan pede à Rússia que aborde estas preocupações de maneira substancial e transparente, e que participe ativamente do diálogo técnico com os Estados Unidos”, afirmou o Conselho do Atlântico Norte, do qual participam os 29 embaixadores da Aliança.

A Otan lembrou que neste ano foram comemorados os trinta anos da assinatura do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) para a eliminação de mísseis nucleares de médio e curto alcance, assinado em 1987 pelo então presidente americano, Ronald Reagan, e o líder soviético, Mikhail Gorbachov, e que os Estados Unidos cumprem com suas obrigações enquanto o novo sistema russo de mísseis provoca apreensão.

Por sua vez, a embaixadora americana perante a Otan, Kay Bailey Hutchison, ressaltou que “mais uma vez” os países aliados falam “com uma só voz” sobre o comportamento “perigoso e desestabilizador” da Rússia. Hutchison afirmou em comunicado que durante os últimos quatro anos Washington detectou que esse sistema de mísseis cruzeiro da Rússia viola o Tratado INF e que “tentou envolver” a Rússia para solucionar o problema.

“Apesar destes esforços, os funcionários russos se negaram a participar construtivamente com os Estados Unidos”, acrescentou a embaixadora na Otan. Ela ressaltou que sua intenção é respeitar o pacto e que Moscou também preserve “a viabilidade” do tratado.

Os Estados Unidos consideram que a Rússia está violando suas obrigações estabelecidas no tratado, que estipulam que não pode “possuir, produzir ou ensaiar em voo” mísseis cruzeiro terra-ar capazes de percorrer entre 500 e 5,5 mil quilômetros, ou os canhões para lançar esse tipo de armamento.

A reação da Otan sobre a Rússia e o Tratado INF ocorre um dia depois que a União Europeia acordou em prolongar por seis meses as sanções econômicas impostas à Rússia pelo seu papel na crise independentista pró-russa na Ucrânia.