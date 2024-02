Os países que mais mandaram turistas para o Brasil em 2023

Turistas internacionais que visitaram o Brasil no ano de 2023 deixaram um montante recorde de 34,5 bilhões de reais, de acordo com números do Banco Central divulgados nesta segunda-feira, 5. O valor supera o do ano de 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo. Quando se fala da entrada de turistas, o cenário também foi promissor: 3% acima do estimado pela Organização Mundial do Turismo, agência especializada das Nações Unidas.

Segundo dados da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia federal, a Argentina seguiu como principal emissor de turistas para o Brasil, com 1,9 milhão de visitantes (32% do total).

Em seguida no ranking estão Estados Unidos, com 668,5 mil (11%); Chile, com 458,5 mil (7,7%); Paraguai, com 424,5 mil (7,1%), e Uruguai, com 334,7 mil (5,6%).

Já a França é o principal país emissor da Europa e aparece na sexta posição, com 187,5 mil turistas (3,1%), seguida de Portugal, com 158,5 mil (3%). Ficam logo atrás, fechando o Top 10, Alemanha com 158,5 mil (2,6%), Reino Unido com 130,2 mil (2,2%) e Itália com 129,4 mil (2,2%).