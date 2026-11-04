Os marcos de representatividade nas eleições de meio de mandato dos EUA

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, produziram uma série de resultados inéditos na história política americana. Pela primeira vez, o país elegeu uma mulher negra e uma mulher indígena para governar estados, além de um senador muçulmano e do primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado.

Um dos resultados mais emblemáticos ocorreu na Geórgia, onde a democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos. Ex-prefeita de Atlanta, cargo que ocupou entre 2018 e 2022, ela derrotou o empresário bilionário Rick Jackson, apoiado pelo presidente Donald Trump, e encerrou mais de duas décadas de domínio republicano no estado. A vitória também fez de Bottoms a primeira mulher a governar a Geórgia.

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As mulheres, aliás, alcançaram um recorde de representatividade nos governos estaduais. Segundo um levantamento do Centro para Mulheres Americanas e Política (CAWP), da Universidade Rutgers, pelo menos 17 dos 50 estados americanos serão governados por mulheres em 2027, o equivalente a 34% do total. Entre as eleitas estão a democrata Amy Klobuchar, primeira mulher a governar Minnesota; a republicana Marsha Blackburn, que alcançou o mesmo feito no Tennessee; e a democrata Amy Acton, primeira mulher eleita governadora de Ohio.

Representatividade negra e indígena

Na Flórida, Byron Donalds, aliado de Trump, tornou-se o primeiro negro eleito governador do estado, sucedendo o também republicano Ron DeSantis. Em Wisconsin, o democrata David Crowley, de 40 anos, conquistou o mesmo feito ao derrotar o republicano Tom Tiffany, enquanto Aaron Ford, também democrata, fez história como o primeiro governador negro de Nevada. As conquistas ocorreram em paralelo à reeleição de Wes Moore em Maryland, atualmente o único governador negro em exercício nos EUA.

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Entre os povos originários, duas democratas saíram vitoriosas do pleito. No Novo México, Deb Haaland, integrante da comunidade Laguna Pueblo, tornou-se a primeira mulher indígena eleita governadora nos Estados Unidos. A vitória representa um novo capítulo na trajetória da ex-secretária do Interior de Joe Biden, que, em 2021, já havia se tornado a primeira pessoa indígena a ocupar um cargo ministerial no governo federal americano.

Em Minnesota, a vice-governadora Peggy Flanagan, integrante da Nação White Earth Ojibwe, foi eleita para o Senado, tornando-se a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira na Casa. Ela derrotou a republicana Michele Tafoya, ex-repórter esportiva.

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Diversidade no Senado

O Senado também registrou outros dois marcos nacionais. Em New Hampshire, o deputado democrata Chris Pappas, de 46 anos, tornou-se o primeiro homem abertamente gay eleito senador, após derrotar o republicano John Sununu. A conquista ocorre 14 anos depois de Tammy Baldwin, de Wisconsin, ter se tornado, em 2012, a primeira mulher assumidamente lésbica eleita para o Senado.

Já em Michigan, o médico e epidemiologista Abdul El-Sayed, filho de imigrantes egípcios, tornou-se o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado. Integrante da ala progressista democrata, ele venceu o republicano Mike Rogers após uma campanha marcada por ataques à sua religião.

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Comunidade latina

A comunidade latina também conquistou posições inéditas em dois dos estados mais populosos do país. No Texas, a democrata Gina Hinojosa, de 52 anos, derrotou o governador republicano Greg Abbott, que ocupava o cargo havia quase 12 anos, e tornou-se a primeira mulher de origem latina eleita para comandar o estado. Ela também será a primeira democrata a governar o Texas desde 1995, quando terminou o mandato de Ann Richards.

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Na Califórnia, Xavier Becerra, filho de imigrantes mexicanos e ex-secretário de Saúde de Biden, tornou-se o primeiro latino eleito governador do estado.