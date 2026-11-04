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Os marcos de representatividade nas eleições de meio de mandato dos EUA

Pela primeira vez, país elegeu uma mulher negra e uma mulher indígena para governar estados, além de outros representantes de grupos minoritários

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 14h04
A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos.
A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos. (Elijah Nouvelage/Bloomberg/Getty Images)
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Os marcos de representatividade nas eleições de meio de mandato dos EUA Priorize VEJA no Google

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, produziram uma série de resultados inéditos na história política americana. Pela primeira vez, o país elegeu uma mulher negra e uma mulher indígena para governar estados, além de um senador muçulmano e do primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado. 

Um dos resultados mais emblemáticos ocorreu na Geórgia, onde a democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, tornou-se a primeira mulher negra eleita governadora na história dos Estados Unidos. Ex-prefeita de Atlanta, cargo que ocupou entre 2018 e 2022, ela derrotou o empresário bilionário Rick Jackson, apoiado pelo presidente Donald Trump, e encerrou mais de duas décadas de domínio republicano no estado. A vitória também fez de Bottoms a primeira mulher a governar a Geórgia.

+ Os seis recados das urnas nas eleições de meio de mandato dos EUA

As mulheres, aliás, alcançaram um recorde de representatividade nos governos estaduais. Segundo um levantamento do Centro para Mulheres Americanas e Política (CAWP), da Universidade Rutgers, pelo menos 17 dos 50 estados americanos serão governados por mulheres em 2027, o equivalente a 34% do total. Entre as eleitas estão a democrata Amy Klobuchar, primeira mulher a governar Minnesota; a republicana Marsha Blackburn, que alcançou o mesmo feito no Tennessee; e a democrata Amy Acton, primeira mulher eleita governadora de Ohio.

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Representatividade negra e indígena

Na Flórida, Byron Donalds, aliado de Trump, tornou-se o primeiro negro eleito governador do estado, sucedendo o também republicano Ron DeSantis. Em Wisconsin, o democrata David Crowley, de 40 anos, conquistou o mesmo feito ao derrotar o republicano Tom Tiffany, enquanto Aaron Ford, também democrata, fez história como o primeiro governador negro de Nevada. As conquistas ocorreram em paralelo à reeleição de Wes Moore em Maryland, atualmente o único governador negro em exercício nos EUA.

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Entre os povos originários, duas democratas saíram vitoriosas do pleito. No Novo México, Deb Haaland, integrante da comunidade Laguna Pueblo, tornou-se a primeira mulher indígena eleita governadora nos Estados Unidos. A vitória representa um novo capítulo na trajetória da ex-secretária do Interior de Joe Biden, que, em 2021, já havia se tornado a primeira pessoa indígena a ocupar um cargo ministerial no governo federal americano.

Em Minnesota, a vice-governadora Peggy Flanagan, integrante da Nação White Earth Ojibwe, foi eleita para o Senado, tornando-se a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira na Casa. Ela derrotou a republicana Michele Tafoya, ex-repórter esportiva.

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Diversidade no Senado

O Senado também registrou outros dois marcos nacionais. Em New Hampshire, o deputado democrata Chris Pappas, de 46 anos, tornou-se o primeiro homem abertamente gay eleito senador, após derrotar o republicano John Sununu. A conquista ocorre 14 anos depois de Tammy Baldwin, de Wisconsin, ter se tornado, em 2012, a primeira mulher assumidamente lésbica eleita para o Senado.

Já em Michigan, o médico e epidemiologista Abdul El-Sayed, filho de imigrantes egípcios, tornou-se o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado. Integrante da ala progressista democrata, ele venceu o republicano Mike Rogers após uma campanha marcada por ataques à sua religião.

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Comunidade latina

A comunidade latina também conquistou posições inéditas em dois dos estados mais populosos do país. No Texas, a democrata Gina Hinojosa, de 52 anos, derrotou o governador republicano Greg Abbott, que ocupava o cargo havia quase 12 anos, e tornou-se a primeira mulher de origem latina eleita para comandar o estado. Ela também será a primeira democrata a governar o Texas desde 1995, quando terminou o mandato de Ann Richards.

+ Quem são os brasileiros eleitos pelo Partido Democrata nos EUA

Na Califórnia, Xavier Becerra, filho de imigrantes mexicanos e ex-secretário de Saúde de Biden, tornou-se o primeiro latino eleito governador do estado

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