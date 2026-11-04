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Quem é Xavier Becerra, primeiro latino eleito governador da Califórnia

Ex-secretário de Saúde de Biden, democrata de origem mexicana derrotou o republicano Steve Hilton, apoiado pelo presidente Donald Trump

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h04 | Atualizado em 4 nov 2026, 09h06
O democrata Xavier Becerra, de 68 anos, que se tornou o primeiro latino eleito governador da Califórnia.
O democrata Xavier Becerra, de 68 anos, que se tornou o primeiro latino eleito governador da Califórnia. (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
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Ex-secretário de Saúde de Joe Biden e ex-procurador-geral da Califórnia, o democrata Xavier Becerra, de 68 anos, derrotou nesta terça-feira, 3, o republicano Steve Hilton, apoiado pelo presidente Donald Trump, se tornando o primeiro latino eleito governador do estado americano. Ele sucederá Gavin Newsom, democrata que estava no fim do seu segundo mandato e que é apontado como um possível candidato à presidência de 2028.

“Eu não me candidatei para fazer história”, disse o governador eleito. “Eu me candidatei para fazer a diferença por todos e qualquer um que chame a Califórnia de lar, tenha você votado em mim ou não”.

Nascido em Sacramento, capital da Califórnia, Becerra é filho de imigrantes mexicanos e cresceu com três irmãs. A mãe era secretária e o pai, nascido na Califórnia e criado em Tijuana, trabalhou nas lavouras e na construção de estradas. O democrata tornou-se o primeiro da família a concluir uma graduação, em economia, em 1980, e voltou a se formar pela Universidade Stanford quatro anos depois, em direito.

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Eleito para a Assembleia da Califórnia em 1990, ele chegou à Câmara dos Representantes em 1993 e permaneceu no Congresso por 24 anos. Em 2017, assumiu a Procuradoria-Geral estadual, de onde comandou mais de cem ações contra o primeiro governo Trump. Os embates envolveram a preservação do Obamacare, a reforma que ampliou o acesso a planos de saúde, e a proteção de imigrantes levados aos Estados Unidos quando crianças. Entre 2021 e 2025, Becerra chefiou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Biden, sendo o primeiro latino no posto. 

Casado com a médica Carolina Reyes e pai de três filhas, Becerra tem um estilo discreto e se define como um “progressista pragmático”. Na campanha, combinou a promessa de resistir às políticas de Trump com propostas para facilitar a construção de moradias e reduzir os custos de saúde. O desafio agora será transformar a experiência acumulada em respostas ao alto custo de vida, uma das principais fontes de insatisfação dos californianos.

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Já Hilton, jornalista e ex-assessor do primeiro-ministro britânico David Cameron, apresentava um programa na Fox News antes de entrar na política.

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