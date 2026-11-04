Quem são os brasileiros eleitos pelo Partido Democrata nos EUA

Cinco brasileiros foram eleitos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms, realizadas nesta terça-feira, 3. Todos concorreram pelo Partido Democrata. Entre eles está Felipe Sousa-Lazaballet, natural de Duque de Caxias (RJ), que se tornou o primeiro político nascido no Brasil a conquistar uma vaga no Legislativo da Flórida. Em Massachusetts, Rita Mendes, Priscila Sousa e Danillo Sena renovaram seus mandatos. Em Connecticut, Farley Santos também foi reeleito.

Nos Estados Unidos, os Legislativos estaduais são responsáveis por aprovar leis que valem em cada estado, votar orçamentos e fiscalizar os governos locais.

Flórida

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, venceu a republicana Bonnie Jackson na disputa pelo 42º Distrito da Flórida, na região metropolitana de Orlando. Ele ocupará uma cadeira na Câmara dos Representantes estadual, cuja sede fica em Tallahassee, capital do estado.

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Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14 anos e viveu cerca de 15 anos em situação migratória irregular. Ativista comunitário e defensor dos direitos dos imigrantes e da população LGBTQIA+, fez da própria trajetória um dos principais temas de sua campanha. Em publicação nas redes sociais após a vitória, afirmou que pretende representar os moradores do estado e ampliar as oportunidades para a população.

“Minha história é o sonho americano. Cheguei aqui sem documentos, sem nada em meu nome, e agora terei o privilégio incrível de lutar pelos meus amigos e vizinhos como líder eleito”, escreveu.

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Sousa-Lazaballet também se tornou o primeiro ex-beneficiário do DACA a conquistar uma vaga em um Legislativo estadual americano. Criado em 2012, durante o governo de Barack Obama, o programa oferece proteção temporária contra a deportação e autorização de trabalho a imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças e atendem a determinados critérios. A iniciativa, porém, não concede residência permanente nem cidadania.

Durante a campanha, apresentou propostas para enfrentar o aumento do custo de vida, ampliar a oferta de moradias acessíveis, fortalecer o financiamento das escolas públicas e melhorar o acesso aos serviços de saúde.

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Massachusetts

Massachusetts reelegeu três brasileiros para a Câmara dos Representantes estadual: Rita Mendes, Priscila Sousa e Danillo Sena.

Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila foi reeleita pelo 6º Distrito de Middlesex, na região de Framingham. Ela chegou aos Estados Unidos aos 7 anos e, antes de ingressar no Legislativo estadual, presidiu o Conselho Escolar de Framingham e disputou a prefeitura da cidade, em 2017. Na Assembleia, sua atuação inclui iniciativas de proteção a trabalhadores e inquilinos imigrantes diante de ameaças relacionadas à situação migratória.

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Rita Mendes, nascida em Conselheiro Pena, também em Minas Gerais, foi reeleita pelo 11º Distrito de Plymouth. Advogada, iniciou sua trajetória política no Conselho Municipal de Brockton, para o qual foi eleita em 2019. Chegou à Assembleia estadual em 2022 e conquistou a reeleição em 2024.

Danillo Sena também renovou o mandato pelo 37º Distrito de Middlesex. O parlamentar disputou a reeleição sem adversário na cédula e seguirá na Câmara dos Representantes de Massachusetts.



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Connecticut

Em Connecticut, Farley Santos foi reeleito para um terceiro mandato como deputado estadual pelo 109º Distrito. O democrata derrotou o republicano Ed Vachovetz, segundo resultados não oficiais divulgados após a votação.

Santos representa a cidade de Danbury na Assembleia Geral de Connecticut. Antes de chegar ao Legislativo estadual, foi vereador e integrou o conselho escolar da cidade.