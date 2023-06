Operação de Israel na Cisjordânia mata 3 palestinos e desencadeia tiroteio

Uma operação do exército do Israel na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada por colonos judeus, desencadeou um enorme tiroteio com os militantes palestinos nesta segunda-feira, 19. Pelo menos três palestinos morreram no confronto, de acordo com autoridades locais.

O Ministério da Saúde palestino disse que, dos três mortos, um era um adolescente. As vítimas foram identificadas por hospitais em Jenin como Khalid Azam Asa’asa, 21, e Qasam Faisal Abu Seriya, 29, e Ahmed Youssef Saqer, 15.

Além disso, cerca de 31 palestinos ficaram feridos, incluindo uma menina com um ferimento grave na cabeça, disse o ministério.

Helicópteros de ataque da Força Aérea de Israel dispararam contra a população de Jenin para ajudar seus soldados a deixarem a cidade. Foi a primeira vez desde a Segunda Intifada que as Forças de Defesa de Israel (FDI) usaram armas em helicópteros durante a retirada de soldados feridos, informou a Rádio do Exército de Israel. A Segunda Intifada – uma grande revolta palestina – terminou em 2005.

A Rádio do Exército disse ainda que os soldados israelenses feridos foram todos retirados da área com sucesso.

A Brigada Jenin, um grupo militante local, afirmou que seus combatentes dispararam contra um helicóptero israelense, forçando-o a recuar. Além disso, alegou que conseguiu “imobilizar” veículos militares israelenses com tiros e emboscadas.

As FDI e a Polícia de Fronteira disseram que a operação, que desencadeou o tiroteio, tinha como objetivo prender dois suspeitos procurados em Jenin. Segundo Israel, seus soldados foram atacados com tiros e explosivos, respondendo com fogo real e atingindo pessoas.