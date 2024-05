OpenAI tira do ar voz do ChatGPT por semelhança com Scarlett Johansson

A OpenAI suspendeu neste domingo, 19, o uso de uma das vozes do ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial, após comparações com a atriz Scarlett Johansson no filme Ela (2013), em que dubla uma ferramenta operacional pela qual Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) se apaixona. Em comunicado, a gigante de tecnologia afirmou que a voz “Sky“, lançada há apenas uma semana, não tinha pretensão de se assemelhar à da estrela de Hollywood e que foi escolhida após um extenso processo, que teria envolvido “profissionais líderes do setor”.

“Em maio de 2023, a agência de elenco e nossos diretores de elenco lançaram uma convocatória para talentos. Em menos de uma semana, eles receberam mais de 400 inscrições de dubladores e atores de tela”, disse a nota.

Os escolhidos tiveram de ler “um roteiro de respostas do ChatGPT e foram solicitados a gravá-las”. Em maio de 2023, a equipe da OpenAI “revisou e selecionou de forma independente uma lista inicial de 14 atores”, como são chamados os dubladores. Após a lista ser refinada, as vozes foram revisadas “do ponto de vista do produto e da pesquisa. Depois disso, as vozes Breeze, Cove, Ember, Juniper e Sky foram selecionadas.

Em seguida, os atores foram levados para São Francisco, onde foram realizadas sessões de gravações e reuniões. Eles também colaboraram com trabalho de pesquisa e de recursos para o último modelo de IA da empresa, GPT-40. O processo durou cinco meses até a estreia em setembro do ano passado. Frente às recentes críticas dos usuários, a OpenAI disse que trabalha no lançamento de “vozes adicionais no ChatGPT para melhor atender aos diversos interesses e preferências dos usuários”.

Johansson x IA

Não é a primeira vez, no entanto, que Scarlett se viu diante de problemas com inteligência artificial. Em novembro, a atriz entrou com medidas legais contra um aplicativo de Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar após usar sua imagem, nome e voz em uma propaganda. Ao todo, ela aparece nas telas por 22 segundos. Em um trecho retirado de um vídeo dos bastidores do filme Viúva Negra, diz: “E aí, pessoal? É Scarlett e eu quero que você venha comigo…”.

Em seguida, uma voz falsa imita Johansson e promove o aplicativo. Em letras miúdas, o anúncio online indicava “Imagens produzidas por Lisa AI. Não tem nada a ver com essa pessoa”.

Outros atores, como Tom Hanks, enfrentaram problemas parecidos. Nas redes sociais, ele alertou os fãs de que não tinha participado de um vídeo de divulgação de um plano odontológico. “Cuidado! … Não tenho nada a ver com isso”, escreveu.