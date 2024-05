OpenAI anuncia versão gratuita do ChatGPT com interações por imagem e voz

Nesta segunda-feira, 13, a OpenAI anunciou o GPT-4o (com a letra “o” de “Omni”, que significa “para todos” em latim), seu novo modelo principal de inteligência artificial. Esse modelo traz recursos avançados, incluindo a capacidade de processar imagens e vozes em tempo real. As atualizações estão sendo disponibilizadas gradualmente para os usuários das versões pagas do ChatGPT Plus e Team, com a expectativa de que os usuários das versões gratuitas também tenham acesso às novidades nas próximas semanas, conforme afirmou Sam Altman, CEO da OpenAI.

Com o GPT-4o, a ferramenta torna-se capaz de interagir em tempo real, inclusive com recursos de fala e imagem que permitem a escuta de áudios e a “leitura” de fotos e vídeos durante as interações. Em uma demonstração, um executivo solicitou conselhos ao chatBot para se acalmar antes de uma apresentação importante. O assistente de voz recém-implementado analisou a respiração e ofereceu técnicas de controle. Outra demonstração apresentou o ChatGPT lendo uma história gerada por IA em diferentes entonações, desde recitais dramáticos, tons robóticos e até mesmo canto. Em uma terceira demonstração, um usuário apontou a câmera do celular para uma equação e solicitou que a IA a analisasse, auxiliando na resolução em vez de simplesmente fornecer a resposta. Em todos os testes, o GPT-4o demonstrou personalidade e habilidades de conversação mais complexas em comparação com as versões anteriores, além de respostas mais rápidas e a possibilidade de interromper a interação humano-robô.

A empresa também demonstrou os recursos funcionando simultaneamente em diferentes idiomas, destacando os recursos multimodais em interações visuais, de áudio e de texto, com o assistente de IA capaz de usar a câmera de um telefone para ler notas escritas e tentar detectar a emoção de uma pessoa.

Essas novidades foram apresentadas às vésperas do principal evento anual do Google, o Google I/O, que começa nesta terça-feira em Mountain View, Califórnia. A rival liderada por Sundar Pichai deve apresentar novos recursos de inteligência artificial (IA) com o Gemini, concorrente do ChatGPT. Microsoft e Apple também estão reorganizando suas ofertas em torno de um futuro baseado em IA generativa, e a OpenAI, cujo ChatGPT deu início à corrida, está tentando manter sua liderança.